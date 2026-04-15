Flow anunció el regreso de "Viudas negras: p*tas y chorras": cuándo es

La industria audiovisual argentina celebra el retorno de una de sus producciones más comentadas. En la ciudad de Buenos Aires, ya se han encendido las cámaras para dar inicio a las grabaciones de la segunda entrega de Viudas Negras: P*tas y chorras. Esta serie, que nació como una apuesta original fruto de la alianza estratégica entre TNT y Flow, busca capitalizar el impacto generado por su temporada debut y profundizar en su particular universo de humor y suspenso.