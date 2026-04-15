Flow anunció el regreso de "Viudas negras: p*tas y chorras": cuándo es
Luego del éxito de la primera temporada, Flow y TNT confirmaron el regreso de la serie de Malena Pichot y Pilar Gamboa. Los detalles.
La industria audiovisual argentina celebra el retorno de una de sus producciones más comentadas. En la ciudad de Buenos Aires, ya se han encendido las cámaras para dar inicio a las grabaciones de la segunda entrega de Viudas Negras: P*tas y chorras. Esta serie, que nació como una apuesta original fruto de la alianza estratégica entre TNT y Flow, busca capitalizar el impacto generado por su temporada debut y profundizar en su particular universo de humor y suspenso.
El relato volverá a centrarse en las figuras de Maru y Mica, los personajes interpretados por Pilar Gamboa y Malena Pichot, respectivamente. La trama retomará las andanzas de estas dos amigas, cuya relación se define por una lealtad incondicional, pero también por la complicidad en vínculos que rozan constantemente la ilegalidad y el peligro.
Para esta segunda etapa, la producción ha decidido apostar fuerte a la continuidad de su elenco original, manteniendo la calidad interpretativa que fue clave en el éxito inicial. Figuras de la talla de Marina Bellati, Georgina Barbarossa, Alan Sabbagh, Monna Antonópulos y Paula Grinszpan regresarán a sus roles habituales. El equipo actoral se completa con nombres destacados como Fernanda Callejón, Julián Lucero, Mónica Raiola, Noralih Gago, Minerva Casero y Agustina Tremari.
Sin embargo, la gran novedad de este nuevo ciclo radica en las incorporaciones que se suman para agitar la historia. Se ha confirmado la participación especial de Carina Zampini y Luis Ziembrowski, dos actores de trayectoria consagrada que aportarán nuevas capas de dramatismo y tensión a la dinámica de las protagonistas.
La arquitectura de la serie seguirá bajo la supervisión de sus responsables originales, asegurando que se mantenga el tono y la estética que la audiencia ya conoce. Pampa Films es la productora detrás del proyecto, que cuenta con la dirección compartida de Nano Garay y Coca Novick. En la producción ejecutiva, se encuentran Cabe Bossi, Pol Bossi y Maxi Lasansky.
Un pilar fundamental de la serie es el rol multifacético de Malena Pichot. Al igual que en la primera temporada, Pichot no solo encabeza el elenco frente a cámara, sino que ejerce como la mente creativa principal, desempeñándose como creadora, guionista y showrunner del envío. La temporada constará de ocho episodios inéditos, que prometen llevar las artimañas de las "viudas negras" a un nivel superior de riesgo y sofisticación narrativa.
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