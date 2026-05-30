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Champions League: la canción viral del PSG que causa furor en las redes sociales

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La Champions League también tuvo su costado más descontracturado: un tema viral y bien arriba se convirtió en la banda sonora inesperada de los festejos futboleros.

El traje del PSG

El traje del PSG

La Champions League no solamente dejó goles, figuras y una jornada cargada de emociones futboleras, sino también una inesperada banda sonora que explotó en redes sociales. En medio de la euforia por el presente del Paris Saint-Germain, la canción “El traje del PSG”, del uruguayo Joaco de Piedras Blancas, se transformó en uno de los fenómenos virales más comentados por hinchas y streamers.

El tema, interpretado por Joaquín Da Rosa —más conocido como Joaco de Piedras Blancas—, comenzó a circular con fuerza en TikTok, Twitch e Instagram gracias a su ritmo festivo, su tono descontracturado y una letra tan simple como pegadiza. Lo que inicialmente parecía un meme terminó convirtiéndose en una especie de himno informal para acompañar videos de celebraciones, compilados futboleros y publicaciones relacionadas con el PSG.

La explosión viral se dio especialmente después de que streamers argentinos como Coscu y Sergio “Kun” Agüero reaccionaran al tema en vivo. Los clips del exdelantero de la Selección bailando la canción recorrieron las redes sociales y multiplicaron todavía más el alcance del hit uruguayo.

Detrás del fenómeno aparece una historia particular. Joaco de Piedras Blancas es un joven artista de Montevideo que durante años realizó distintos trabajos para sostener su carrera musical: limpió oficinas y ómnibus, dio clases de tenis de mesa y hasta vendió milanesas veganas mientras grababa canciones desde su casa.

Según contó el propio cantante en entrevistas, ni siquiera esperaba que “El traje del PSG” fuera el tema que explotara. De hecho, tenía más expectativas puestas en otras canciones, pero el algoritmo y las redes sociales terminaron haciendo lo suyo hasta convertirla en una sensación regional.

La repercusión llegó a un punto tan alto que el propio Paris Saint-Germain reaccionó oficialmente al fenómeno viral. El club francés le envió regalos y merchandising oficial al cantante uruguayo, alimentando todavía más la locura en internet.

Además del impacto en redes, la canción logró posicionarse entre las más escuchadas de Spotify Uruguay y llevó a Joaco a presentarse en eventos multitudinarios. Entre humor, fútbol y cultura viral, “El traje del PSG” terminó encontrando un lugar inesperado en plena fiebre por la Champions League.

Embed - El Traje del PSG - JOAQUÍN DA ROSA (Video Oficial)

Letra

Seguramente luzca bien

Si me pongo traje negro con corbata

Seguramente luzca bien

Si me pongo bombacha de gaucho, alpargata

Pero yo tengo un conjunto

Que me lo pongo y siempre me queda pintado

Lo representa Nike y Jordan

Y en el escudo tiene la Torre Eiffel

Mi debilidad es el conjunto 'el París Saint-Germain

Hey, del París Saint-Germain

Salgo pa' la calle y las guachas me ven

Ey, y las guachas me ven

No sabés cómo me queda el traje 'el París Saint-Germain

Hey, del París Saint-Germain

Salgo pa' la calle y las guachas me ven

Ey, y las guachas me ven, 'cucha, dice, hey

Me encanta empilcharme cuando salgo pa' la clande'

Y no me importa lo que diga el guardia de seguridad

Tu guacha me llama cuando está aprontá' pa'l after

Caigo rápido, flow delivery de Pedidos Ya

Mi debilidad es el conjunto 'el París Saint-Germain

Las guachas se babean si me ven

Con el traje del París Saint-Germain

Esta noche quiero rezarte, amén

A menos que te pongas pilla y quieras rezarme también (también)

A menos que te pongas pilla y quieras rezarme también

Mi debilidad es el conjunto 'el París Saint-Germain

Hey, del París Saint-Germain

Salgo pa' la calle y las guachas me ven

Ey, y las guachas me ven

No sabés cómo me queda el traje 'el París Saint-Germain

Hey, del París Saint-Germain

Salgo pa' la calle y las guachas me ven

Ey, y las guachas me ve

Seguramente luzca bien

Si me pongo traje negro con corbata

Seguramente luzca bien

Si me pongo bombacha de gaucho, alpargata

Pero yo tengo un conjunto

Que me lo pongo y siempre me queda pintado

Lo representa Nike y Jordan

Y en el escudo tiene la Torre Eiffel

Mi debilidad es el conjunto 'el París Saint-Germain

Hey, del París Saint-Germain

Salgo pa' la calle y las guachas me ven

Ey, y las guachas me ven

No sabés cómo me queda el traje 'el París Saint-Germain

Hey, del París Saint-Germain

Salgo pa' la calle y las guachas me ven

Ey, y las guachas me

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