Champions League: la canción viral del PSG que causa furor en las redes sociales

La repercusión llegó a un punto tan alto que el propio Paris Saint-Germain reaccionó oficialmente al fenómeno viral. El club francés le envió regalos y merchandising oficial al cantante uruguayo, alimentando todavía más la locura en internet.

Además del impacto en redes, la canción logró posicionarse entre las más escuchadas de Spotify Uruguay y llevó a Joaco a presentarse en eventos multitudinarios. Entre humor, fútbol y cultura viral, “El traje del PSG” terminó encontrando un lugar inesperado en plena fiebre por la Champions League.

Embed - El Traje del PSG - JOAQUÍN DA ROSA (Video Oficial)

Letra

Seguramente luzca bien

Si me pongo traje negro con corbata

Seguramente luzca bien

Si me pongo bombacha de gaucho, alpargata

Pero yo tengo un conjunto

Que me lo pongo y siempre me queda pintado

Lo representa Nike y Jordan

Y en el escudo tiene la Torre Eiffel

Mi debilidad es el conjunto 'el París Saint-Germain

Hey, del París Saint-Germain

Salgo pa' la calle y las guachas me ven

Ey, y las guachas me ven

No sabés cómo me queda el traje 'el París Saint-Germain

Hey, del París Saint-Germain

Salgo pa' la calle y las guachas me ven

Ey, y las guachas me ven, 'cucha, dice, hey

Me encanta empilcharme cuando salgo pa' la clande'

Y no me importa lo que diga el guardia de seguridad

Tu guacha me llama cuando está aprontá' pa'l after

Caigo rápido, flow delivery de Pedidos Ya

Mi debilidad es el conjunto 'el París Saint-Germain

Las guachas se babean si me ven

Con el traje del París Saint-Germain

Esta noche quiero rezarte, amén

A menos que te pongas pilla y quieras rezarme también (también)

A menos que te pongas pilla y quieras rezarme también

Mi debilidad es el conjunto 'el París Saint-Germain

Hey, del París Saint-Germain

Salgo pa' la calle y las guachas me ven

Ey, y las guachas me ven

No sabés cómo me queda el traje 'el París Saint-Germain

Hey, del París Saint-Germain

Salgo pa' la calle y las guachas me ven

Ey, y las guachas me ve

Seguramente luzca bien

Si me pongo traje negro con corbata

Seguramente luzca bien

Si me pongo bombacha de gaucho, alpargata

Pero yo tengo un conjunto

Que me lo pongo y siempre me queda pintado

Lo representa Nike y Jordan

Y en el escudo tiene la Torre Eiffel

Mi debilidad es el conjunto 'el París Saint-Germain

Hey, del París Saint-Germain

Salgo pa' la calle y las guachas me ven

Ey, y las guachas me ven

No sabés cómo me queda el traje 'el París Saint-Germain

Hey, del París Saint-Germain

Salgo pa' la calle y las guachas me ven

Ey, y las guachas me