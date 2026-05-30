Champions League: la canción viral del PSG que causa furor en las redes sociales
La Champions League también tuvo su costado más descontracturado: un tema viral y bien arriba se convirtió en la banda sonora inesperada de los festejos futboleros.
La Champions League no solamente dejó goles, figuras y una jornada cargada de emociones futboleras, sino también una inesperada banda sonora que explotó en redes sociales. En medio de la euforia por el presente del Paris Saint-Germain, la canción “El traje del PSG”, del uruguayo Joaco de Piedras Blancas, se transformó en uno de los fenómenos virales más comentados por hinchas y streamers.
El tema, interpretado por Joaquín Da Rosa —más conocido como Joaco de Piedras Blancas—, comenzó a circular con fuerza en TikTok, Twitch e Instagram gracias a su ritmo festivo, su tono descontracturado y una letra tan simple como pegadiza. Lo que inicialmente parecía un meme terminó convirtiéndose en una especie de himno informal para acompañar videos de celebraciones, compilados futboleros y publicaciones relacionadas con el PSG.
La explosión viral se dio especialmente después de que streamers argentinos como Coscu y Sergio “Kun” Agüero reaccionaran al tema en vivo. Los clips del exdelantero de la Selección bailando la canción recorrieron las redes sociales y multiplicaron todavía más el alcance del hit uruguayo.
Detrás del fenómeno aparece una historia particular. Joaco de Piedras Blancas es un joven artista de Montevideo que durante años realizó distintos trabajos para sostener su carrera musical: limpió oficinas y ómnibus, dio clases de tenis de mesa y hasta vendió milanesas veganas mientras grababa canciones desde su casa.
Según contó el propio cantante en entrevistas, ni siquiera esperaba que “El traje del PSG” fuera el tema que explotara. De hecho, tenía más expectativas puestas en otras canciones, pero el algoritmo y las redes sociales terminaron haciendo lo suyo hasta convertirla en una sensación regional.
La repercusión llegó a un punto tan alto que el propio Paris Saint-Germain reaccionó oficialmente al fenómeno viral. El club francés le envió regalos y merchandising oficial al cantante uruguayo, alimentando todavía más la locura en internet.
Además del impacto en redes, la canción logró posicionarse entre las más escuchadas de Spotify Uruguay y llevó a Joaco a presentarse en eventos multitudinarios. Entre humor, fútbol y cultura viral, “El traje del PSG” terminó encontrando un lugar inesperado en plena fiebre por la Champions League.
Letra
Seguramente luzca bien
Si me pongo traje negro con corbata
Seguramente luzca bien
Si me pongo bombacha de gaucho, alpargata
Pero yo tengo un conjunto
Que me lo pongo y siempre me queda pintado
Lo representa Nike y Jordan
Y en el escudo tiene la Torre Eiffel
Mi debilidad es el conjunto 'el París Saint-Germain
Hey, del París Saint-Germain
Salgo pa' la calle y las guachas me ven
Ey, y las guachas me ven
No sabés cómo me queda el traje 'el París Saint-Germain
Hey, del París Saint-Germain
Salgo pa' la calle y las guachas me ven
Ey, y las guachas me ven, 'cucha, dice, hey
Me encanta empilcharme cuando salgo pa' la clande'
Y no me importa lo que diga el guardia de seguridad
Tu guacha me llama cuando está aprontá' pa'l after
Caigo rápido, flow delivery de Pedidos Ya
Mi debilidad es el conjunto 'el París Saint-Germain
Las guachas se babean si me ven
Con el traje del París Saint-Germain
Esta noche quiero rezarte, amén
A menos que te pongas pilla y quieras rezarme también (también)
A menos que te pongas pilla y quieras rezarme también
Mi debilidad es el conjunto 'el París Saint-Germain
Hey, del París Saint-Germain
Salgo pa' la calle y las guachas me ven
Ey, y las guachas me ven
No sabés cómo me queda el traje 'el París Saint-Germain
Hey, del París Saint-Germain
Salgo pa' la calle y las guachas me ven
Ey, y las guachas me ve
Seguramente luzca bien
Si me pongo traje negro con corbata
Seguramente luzca bien
Si me pongo bombacha de gaucho, alpargata
Pero yo tengo un conjunto
Que me lo pongo y siempre me queda pintado
Lo representa Nike y Jordan
Y en el escudo tiene la Torre Eiffel
Mi debilidad es el conjunto 'el París Saint-Germain
Hey, del París Saint-Germain
Salgo pa' la calle y las guachas me ven
Ey, y las guachas me ven
No sabés cómo me queda el traje 'el París Saint-Germain
Hey, del París Saint-Germain
Salgo pa' la calle y las guachas me ven
Ey, y las guachas me
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