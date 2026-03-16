Flow y TNT estrenaron el primer adelanto de "Cautiva", la nueva serie de Carolina Kopelioff y Lorena Vega

Luego de tanta espera y las primeras imágenes que se conocieron al momento de anunciar el inicio del rodaje, Flow y TNT acaban de estrenar el primer adelanto de "Cautiva". Protagonizada por Lorena Vega y Carolina Kopelioff, esta serie tiene programado su estreno para este 2026 siendo una de las más esperadas no solo por el nivel de producción, sino también por el emblema que hay detrás de la historia que promete arrasar con cualquier tipo de thriller ya conocido.