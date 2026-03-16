Flow y TNT estrenaron el primer adelanto de "Cautiva", la nueva serie de Carolina Kopelioff y Lorena Vega
La serie, que está inspirada en un caso real, llegará a Flow y TNT en algún momento de este 2026, por lo que ya se conoció el primer adelanto. Los detalles.
Luego de tanta espera y las primeras imágenes que se conocieron al momento de anunciar el inicio del rodaje, Flow y TNT acaban de estrenar el primer adelanto de "Cautiva". Protagonizada por Lorena Vega y Carolina Kopelioff, esta serie tiene programado su estreno para este 2026 siendo una de las más esperadas no solo por el nivel de producción, sino también por el emblema que hay detrás de la historia que promete arrasar con cualquier tipo de thriller ya conocido.
"Cautiva", si bien todavía no tiene fecha de estreno, está inspirada en uno de los casos más estremecedores de la historia criminal del país. La tira cuenta la historia de Clara, una joven que, abrazando su vocación religiosa en pleno siglo XXI, ingresa a la orden sin sospechar que la madre superiora, Cecilia, transformará su vida en un infierno de prácticas medievales.
Con un total de seis episodios, la trama se adentra en un tipo de terror mucho más insidioso: el abuso de poder y la locura descargada dentro de los muros sagrados de un convento de clausura.
Todo lo que tenes que saber de "Cautiva" antes de su estreno en Flow y TNT
Fecha de estreno: todavía no fue confirmada
Sinopsis oficial: Inspirada en un caso real, CAUTIVA narra la historia de Clara, una joven que ingresa a un convento de clausura sin imaginar que ahí dentro Cecilia, la madre superiora, impondrá un régimen marcado por el abuso y la crueldad, transformando la vida de las monjas en un auténtico infierno medieval. Quince años después, Clara logra escapar en un estado físico y psicológico extremo. Con el apoyo de su familia, inicia un profundo proceso de reconstrucción personal y una incansable lucha en busca de justicia.
Elenco completo de "Cautiva": La serie está protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega, junto a un elenco destacado integrado por Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Valeria Lois, Tomás Wicz, Justina Bustos, Luis Ziembrowski y Evitta Luna, entre otros.
Prime avance oficial:
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario