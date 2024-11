Fracaso total: la entrevista de Yuyito González a Javier Milei quedó en el puesto 158 de la TV abierta y por cable

"Ayer, la nota de Yuyito a Javier Milei fue tercera en su canal, detrás de la Familia Ingalls y Marimar. Un éxito", picanteó el conductor de Argenzuela y sumó: "Y agregamos un dato más: ocupó el puesto 158 entre todos los canales de televisión abierta y cable".

Jorge Rial rating Yuyito milei

Por otro lado, en Radio 10, el periodista Agustín Rey dio más detalles de los bajos números que tiene Yuyito González en su programa Empezar el día.

"¿Vos me estás diciendo que la nota de Yuyito González a su novio estuvo en el puesto número 158?", comentó Jorge Rial. Acto seguido, Rey comentó que el programa había sido el tercero más visto de Ciudad Magazine.

"Milei y Yuyito están en el tercer puesto de los más vistos del canal. 0,47 fue el rating que tuvieron en Empezar el día. Puesto número dos, Marimar y número uno La familia Ingals", detalló el periodista.

"Envió un comunicado el fans club oficial de Nino Bravo. 'Repudiamos energéticamente la utilización política de las canciones de Nino Bravo por parte del Sr. Presidente Javier Milei'", leyó Agustín en Radio 10, dando a conocer el posteo que hicieron los fanáticos en redes sociales.

¡Bomba de @agus_rey para sorpresa de @rialjorge y todo el equipo de #Argenzuela!

El bajo rating de la entrevista que le hizo 'Yuyito' González a Javier Milei.



El bajo rating de la entrevista que le hizo 'Yuyito' González a Javier Milei. pic.twitter.com/WNJHjoL6mC — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) November 5, 2024

Muy enamorados: Javier Milei le cantó en vivo y en inglés a Yuyito González

El amor entre Javier Milei y Amalia "Yuyito" González parece estar más vivo que nunca. A un año de su primera entrevista juntos en el programa Empezar el Día de Ciudad Magazine, el mandatario cumplió su promesa de volver al ciclo, esta vez como presidente de la Nación.

El momento fue muy especial no solo por su retorno, sino porque el líder de La Libertad Avanza (LLA) sorprendió a Yuyito cantando en vivo uno de los temas que los une. Durante la entrevista, ambos compartieron anécdotas personales y demostraron, una vez más, la profunda conexión que los une.

Desde el inicio de la charla, quedó claro que la relación entre el político y la conductora no ha hecho más que fortalecerse. Yuyito reveló que comenzó a interesarse por la música de Elvis Presley gracias a las recomendaciones de Milei. “Me gustan mucho las canciones que tienen algo de nosotros”, expresó González, refiriéndose a “Let it be me” y “Unchained Melody”, dos temas que han llegado a formar parte de su historia juntos.

Para sorpresa de todos, el jefe de Estado se animó a cantar esta última en vivo, mostrando una faceta sensible y romántica que rara vez se ve en él. La emotiva interpretación dejó entrever su admiración por el Rey del Rock and Roll y, al mismo tiempo, conmovió visiblemente a su pareja, quien lo miraba embelesada.

Después de su interpretación, Milei compartió el origen de su pasión por Elvis Presley. Explicó que su fanatismo surgió tras ver un documental sobre el icónico recital de Elvis en Hawái, en 1973. "Desde que lo vi, quedé muy impactado", confesó el presidente, recordando cómo esa presentación lo dejó fascinado por el artista.

Entre sus canciones favoritas, destacó “Suspicious Minds”, una pieza que, según él, tiene una letra muy profunda y una fuerza musical única. Además, reveló que posee más de cien discos de Elvis en su colección personal, una muestra de su devoción hacia el legendario cantante.

yuyito milei cantando