Franco Colapinto enamorado de una famosa actriz: quién es su novia

La pareja no se ha ocultado de los flashes y ha compartido momentos significativos en destinos exclusivos. Según la información brindada en el ciclo televisivo, se los ha visto juntos en Lugano y Mónaco, donde disfrutaron de cenas en los establecimientos más prestigiosos del mundo. “Colapinto está muy enganchado con Maia Reficco. Se muestran en Lugano, estuvieron en Mónaco, que también lo vieron juntos cenando en los mejores restaurantes del mundo. Empezó como un amor de verano ya se convirtió en una relación”, agregaron las fuentes periodísticas.