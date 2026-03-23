Franco Colapinto enamorado de una famosa actriz: quién es su novia
Aseguraron que el piloto de F1 oficializó su relación con una famosa actriz de Hollywood y ya la presentó a su familia. Conocé de quién se trata.
El mundo del automovilismo y el espectáculo nacional se han visto sacudidos por una noticia que vincula a dos de las figuras jóvenes con mayor proyección internacional. Franco Colapinto, el piloto de apenas 20 años que forma parte de la élite de un deporte que moviliza multitudes y grandes capitales, ya no está solo. Según revelaron en el programa La mañana con Moria, el corredor argentino ha iniciado una relación formal con la reconocida actriz y cantante Maia Reficco.
El periodista Gustavo Méndez fue el encargado de desvelar el enigma que rodeaba la vida sentimental del piloto. Lo que comenzó como un apasionado romance de verano en el Viejo Continente ha madurado rápidamente, al punto de que la joven decidió mudarse a Madrid para consolidar la cercanía con Colapinto. La relación ya habría superado la instancia de las presentaciones familiares, marcando un compromiso serio entre ambos. “Ella miren lo linda que es, protagonizó en Broadway varias obras”, detallaron durante la emisión, resaltando el perfil artístico de la nueva pareja del deportista.
La pareja no se ha ocultado de los flashes y ha compartido momentos significativos en destinos exclusivos. Según la información brindada en el ciclo televisivo, se los ha visto juntos en Lugano y Mónaco, donde disfrutaron de cenas en los establecimientos más prestigiosos del mundo. “Colapinto está muy enganchado con Maia Reficco. Se muestran en Lugano, estuvieron en Mónaco, que también lo vieron juntos cenando en los mejores restaurantes del mundo. Empezó como un amor de verano ya se convirtió en una relación”, agregaron las fuentes periodísticas.
El noviazgo atraviesa un gran presente, coincidiendo con el despegue profesional de ambos. Reficco, de 25 años, viene de completar una megaproducción cinematográfica en Atlanta, Estados Unidos, reafirmando su estatus de figura internacional. De hecho, el apoyo hacia el piloto será total en su carrera deportiva, ya que se confirmó que Maia va a acompañar a Franco Colapinto al Gran Premio de Japón, uno de los eventos más esperados del calendario automovilístico.
Nacida el 14 de julio de 2000 en Boston, Estados Unidos, Maia posee una identidad profundamente ligada a la Argentina. Es hija de padres argentinos y pasó gran parte de su formación en el país. Su madre, Katie Viqueira, es una eminencia en la industria musical como cantautora y coach vocal de estrellas de la talla de Chayanne, María Becerra y Tini Stoessel. Reficco heredó esa pasión, formándose en piano, guitarra y ukelele antes de lanzarse de lleno a la actuación.
Su salto a la fama se produjo de la mano de Nickelodeon Latinoamérica con la serie Kally’s Mashup, donde interpretó a la protagonista entre 2017 y 2019. Su proyección en el mercado anglosajón se consolidó recientemente con su papel de Noa Olivar en el reboot de Pretty Little Liars para HBO Max. Hoy, con una carrera en ascenso en Hollywood y Broadway, la actriz se prepara para equilibrar su agenda laboral con su nuevo rol como el principal sostén afectivo de Colapinto en los circuitos internacionales.
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