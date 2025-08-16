Freddy Villarreal hizo de Mario Pergolini y lo entrevistó en su propio programa

Mario Pergolini, íntimo: su lucha contra las adicciones y el papel clave de su familia

Mario Pergolini volvió a la televisión argentina por la pantalla de El Trece con Otro día perdido y, en una entrevista con Catalina Dlugi para Agarrate Catalina, por la La Once Diez, abrió su corazón sobre temas que han marcado su vida: su familia, las decisiones profesionales que lo alejaron de la televisión en su momento y, especialmente, su lucha contra las adicciones.

El ex CQC explicó que, junto a su esposa Dolores, siempre mantuvieron una férrea política de preservar su intimidad y la de sus tres hijos. “Intentamos que, si alguna vez querían ser conocidos, fuera por decisión propia y no por exposición nuestra”, señaló. Orgulloso, contó que su hija menor, Valentina, hoy desarrolla su propia carrera artística: “Está trabajando hace mucho tiempo y sus logros hablan por ella”.

Pergolini lleva 34 años de matrimonio y asegura que, a pesar de los prejuicios que rodean a quienes trabajan en medios, lograron mantener una familia sólida. “Lo que sucede en los medios no es exactamente la vida misma”, reflexionó, y remarcó que siempre priorizó “ir por los lugares donde quería”, aunque eso significara renunciar a oportunidades económicas.

En este contexto, habló de uno de los puntos de inflexión más importantes de su vida: dejar atrás las adicciones: “Cuando lo dejé, era muy joven todavía, y me había casado con alguien que nada que ver con el tema. Cuando hubo que decidir si armar una familia, todo fue muy claro”, recordó. La elección fue contundente: apostar por una vida distinta, lejos de los excesos que amenazaban con destruir lo que estaba construyendo.

El conductor reconoció que el proceso fue duro: “No fue sencillo. No es una batalla fácil, pero soy una muestra viviente de que son etapas que se pueden superar. Cuando estás en eso, sentís que no hay salida, pero es un trabajo”.

Pergolini destacó que, aunque la decisión de recuperarse es personal, el entorno juega un papel crucial: “Esto sin contexto es como sin padre, sin hermanos, sin amigos. No son batallas solitarias, porque uno a veces está corrido y necesita que otro lo ponga en su lugar. Si el contexto no ayuda, es muy difícil”.

Con la misma convicción que lo llevó a cambiar el rumbo de su carrera, Pergolini transmite hoy un mensaje de esperanza: que incluso las luchas más duras pueden ganarse con determinación y acompañamiento.