FRO! presentó "#bigsteppa", su nuevo disco de 15 canciones, y ya cuenta los días para su show más importante
El artista lanzó un proyecto que combina rap, estética de los 2000 y sonidos urbanos y llevará por primera vez este universo al escenario de C Art Media.
FRO! presentó “#bigsteppa”, su nuevo álbum de estudio compuesto por 15 canciones, con el que continúa expandiendo el universo artístico que viene construyendo desde sus primeros trabajos. El lanzamiento llega en un momento de crecimiento para el artista dentro de la escena urbana argentina y funciona como antesala de una fecha clave en su carrera.
El próximo 2 de octubre, FRO! se presentará en C Art Media para llevar el nuevo material al vivo. Será su show más importante hasta el momento y una oportunidad para trasladar al escenario la identidad sonora, visual y narrativa que atraviesa el disco.
Un disco que también cuenta una historia
Con producción general de Tiano y Jacobo, “#bigsteppa” cruza elementos del rap y la imaginería yankee de los 2000 con sonidos urbanos contemporáneos. El álbum suma además colaboraciones de Tiago PZK, Fanta Rosario, Zell, Doly Flackko, Cluster y Pabloxo, que se incorporan a un universo marcado por una identidad estética y narrativa particular.
El proyecto fue pensado como una historia narrada por Jack el despertador, un personaje que funciona como hilo conductor. A nivel visual, el disco continúa el relato iniciado en FRO!, protagonizado por Benjamin siete botones, “el monstruo”.
La portada fue ilustrada a mano por Matías La Plata, en una decisión que refuerza la búsqueda estética del proyecto y que, según la propuesta, se realizó sin utilizar inteligencia artificial.
El proceso de creación comenzó en octubre de 2025 y llegó a reunir 93 canciones antes de atravesar una etapa de selección y curaduría. El resultado fueron los 15 tracks que finalmente integran el álbum, atravesados también por las experiencias que FRO! acumuló después de más de 21 presentaciones en distintas ciudades.
Entre los detalles particulares del disco aparece “no me basta #”, cuyos pianos fueron compuestos por Bizarrap, mientras que los samples utilizados en las transiciones fueron creados por Nardito, Tiano e Irina.
El próximo paso: C Art Media
La presentación del 2 de octubre será un punto de inflexión para FRO!. Después de haber agotado las funciones de Niceto Lado A y Niceto Lado B, el artista se prepara para dar un salto de escala y encontrarse con más de 3000 personas.
La intención es que el show no sea solamente una presentación de las canciones, sino la versión presencial del universo de #bigsteppa. La puesta en escena buscará trasladar al vivo sus sonidos, personajes y elementos visuales, convirtiendo el concepto del álbum en una experiencia.
El crecimiento de FRO! se sostiene en un recorrido que comenzó con “Drip”, producido por Zecca, y continuó con Otra Visión, su EP considerado pionero del rage en Argentina. En ese camino compartió escenarios con artistas como Eladio Carrión y Duki, colaboró con Knak y Zell y fue parte del lineup de Buenos Aires Trap.
Durante 2025 presentó FRO! y posteriormente FRO! 2, dos trabajos que marcaron una nueva etapa artística. Canciones como “quitate los Jeans” y “plinko” superaron los tres millones de reproducciones, mientras que sus presentaciones en Niceto agotaron localidades en tiempo récord.
Ahora, con “#bigsteppa” ya disponible y una fecha cada vez más cercana, FRO! se prepara para transformar todo ese universo en un show de gran escala. El 2 de octubre, el escenario de C Art Media será el lugar elegido para dar ese próximo paso.
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