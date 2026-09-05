FRO! presentó "#bigsteppa", su nuevo disco de 15 canciones, y ya cuenta los días para su show más importante

El proceso de creación comenzó en octubre de 2025 y llegó a reunir 93 canciones antes de atravesar una etapa de selección y curaduría. El resultado fueron los 15 tracks que finalmente integran el álbum, atravesados también por las experiencias que FRO! acumuló después de más de 21 presentaciones en distintas ciudades.

Entre los detalles particulares del disco aparece “no me basta #”, cuyos pianos fueron compuestos por Bizarrap, mientras que los samples utilizados en las transiciones fueron creados por Nardito, Tiano e Irina.

El próximo paso: C Art Media

La presentación del 2 de octubre será un punto de inflexión para FRO!. Después de haber agotado las funciones de Niceto Lado A y Niceto Lado B, el artista se prepara para dar un salto de escala y encontrarse con más de 3000 personas.

La intención es que el show no sea solamente una presentación de las canciones, sino la versión presencial del universo de #bigsteppa. La puesta en escena buscará trasladar al vivo sus sonidos, personajes y elementos visuales, convirtiendo el concepto del álbum en una experiencia.

El crecimiento de FRO! se sostiene en un recorrido que comenzó con “Drip”, producido por Zecca, y continuó con Otra Visión, su EP considerado pionero del rage en Argentina. En ese camino compartió escenarios con artistas como Eladio Carrión y Duki, colaboró con Knak y Zell y fue parte del lineup de Buenos Aires Trap.

Durante 2025 presentó FRO! y posteriormente FRO! 2, dos trabajos que marcaron una nueva etapa artística. Canciones como “quitate los Jeans” y “plinko” superaron los tres millones de reproducciones, mientras que sus presentaciones en Niceto agotaron localidades en tiempo récord.

Ahora, con “#bigsteppa” ya disponible y una fecha cada vez más cercana, FRO! se prepara para transformar todo ese universo en un show de gran escala. El 2 de octubre, el escenario de C Art Media será el lugar elegido para dar ese próximo paso.