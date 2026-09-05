Lauta agotó Niceto y celebró el éxito de "Puñaladas" con una noche a pura ovación
El artista argentino se presentó ante una sala colmada y compartió escenario con grandes invitados.
Lauta vivió una noche especial en Niceto, donde logró un contundente sold out y convirtió su presentación en una verdadera celebración junto a sus seguidores. El artista desplegó un show marcado por el baile, la energía y la conexión con el público, repasando canciones como “Puñaladas”, “You are re hermosa” y “Más linda que ayer”.
La fecha también contó con una serie de invitados que se sumaron al escenario para acompañar al cantante en una noche que confirmó el crecimiento que viene atravesando dentro de la escena. Valentino Merlo, Migrantes, Maxi Espíndola, Matías Valdez, Miguel Bueno y Nuke fueron parte de la celebración y despertaron la euforia de los presentes.
Un año de crecimiento para Lauta
El show en Niceto se suma a una etapa de expansión internacional para Lauta, quien recientemente realizó su primera gira por España. El recorrido incluyó presentaciones en el Teatro Magno de Madrid y la Sala Sutton de Barcelona, ambas con entradas agotadas.
En paralelo, el artista continúa presentando su primer álbum, “Yo solo quería divertirme”, un trabajo en el que explora una combinación de cumbia y pop con canciones pensadas para bailar y disfrutar. El disco cuenta con colaboraciones de artistas nacionales e internacionales como Migrantes, Reik, Manuel Turizo, Amigo de Artistas, Valentino Merlo, Miguel Bueno, Matisse y Matías Valdez.
Con una propuesta que combina frescura, sensibilidad y sonidos propios, Lauta continúa ampliando su público y consolidando una identidad dentro de la nueva generación de artistas argentinos.
Actualmente, el cantante supera los 4 millones de oyentes mensuales en Spotify, una cifra que acompaña el crecimiento de sus canciones en las plataformas digitales.
“Puñaladas”, el hit que marcó un antes y un después
Uno de los grandes responsables de este presente es “Puñaladas”, su colaboración con Amigo de Artistas. La canción llegó al Top 50 de Spotify y permaneció durante meses entre las posiciones más destacadas. Además, superó las 57 millones de reproducciones en YouTube.
El éxito tuvo una segunda etapa con “Puñaladas (Remix)”, junto a Manuel Turizo y Reik. La nueva versión alcanzó 2,4 millones de reproducciones en YouTube y más de 63 millones en Spotify, ampliando todavía más el alcance de la canción.
Después de ese recorrido, Lauta encontró en el escenario de Niceto un nuevo motivo para celebrar. Con localidades agotadas y una sala entregada desde el comienzo, el artista volvió a demostrar que su crecimiento trasciende las plataformas y se refleja también en la respuesta de su público en vivo.
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