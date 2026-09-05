Lauta agotó Niceto y celebró el éxito de "Puñaladas" con una noche a pura ovación

Actualmente, el cantante supera los 4 millones de oyentes mensuales en Spotify, una cifra que acompaña el crecimiento de sus canciones en las plataformas digitales.

“Puñaladas”, el hit que marcó un antes y un después

Uno de los grandes responsables de este presente es “Puñaladas”, su colaboración con Amigo de Artistas. La canción llegó al Top 50 de Spotify y permaneció durante meses entre las posiciones más destacadas. Además, superó las 57 millones de reproducciones en YouTube.

El éxito tuvo una segunda etapa con “Puñaladas (Remix)”, junto a Manuel Turizo y Reik. La nueva versión alcanzó 2,4 millones de reproducciones en YouTube y más de 63 millones en Spotify, ampliando todavía más el alcance de la canción.

Después de ese recorrido, Lauta encontró en el escenario de Niceto un nuevo motivo para celebrar. Con localidades agotadas y una sala entregada desde el comienzo, el artista volvió a demostrar que su crecimiento trasciende las plataformas y se refleja también en la respuesta de su público en vivo.