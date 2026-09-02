La música de Rubén Rada continuará: su hija reveló que dejó más de 10 discos inéditos
A pocos días de la muerte del músico uruguayo, su hija menor compartió un emotivo mensaje y confirmó que dejó una importante cantidad de material sin publicar.
Rubén Rada murió el pasado 26 de agosto a los 83 años, luego de permanecer internado durante varias semanas a raíz de una neumonía. La noticia generó una enorme conmoción en el mundo de la música y la cultura, tanto en Uruguay como en Argentina, donde el artista también había desarrollado una extensa trayectoria.
Hasta sus últimos meses, el músico continuó vinculado a los escenarios. A fines de 2025 se había presentado en Argentina y tenía previsto regresar a los shows en octubre de este año, con una serie de conciertos programados en el Auditorio Nacional Adela Reta de Montevideo.
La noticia que dio Julieta Rada, la hija de Rubén Rada
En medio del duelo familiar, Julieta Rada, la hija menor del artista, publicó un sentido mensaje dedicado a su padre. Además de compartir el dolor por su partida y agradecer las muestras de cariño recibidas durante estos días, la cantante reveló un dato que despertó inmediatamente la atención de los seguidores de Rubén.
Según contó, el músico dejó una gran cantidad de canciones y trabajos que todavía no fueron publicados. Si bien no precisó cuándo ni de qué manera podrían llegar a sus fanáticos, sus palabras generaron expectativa entre quienes acompañaron la carrera del artista durante décadas.
“Mi papá es inmortal. Su música va a seguir sonando a lo largo de los años. Y les puedo asegurar que dejó más de 10 discos por sacar”, expresó Julieta en su publicación.
La artista cerró el mensaje con una frase que rápidamente ilusionó a los seguidores de su padre y que anticipa que, pese a su muerte, el legado musical de Rada todavía tiene mucho por ofrecer: “Hay Rada para rato”.
De esta manera, mientras familiares, colegas y fanáticos atraviesan la pérdida de una de las figuras fundamentales de la música uruguaya, también quedó abierta la posibilidad de volver a escuchar material inédito del artista y descubrir nuevas canciones de una trayectoria que parece estar lejos de llegar a su último capítulo.
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