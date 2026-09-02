La música de Rubén Rada continuará: su hija reveló que dejó más de 10 discos inéditos

La artista cerró el mensaje con una frase que rápidamente ilusionó a los seguidores de su padre y que anticipa que, pese a su muerte, el legado musical de Rada todavía tiene mucho por ofrecer: “Hay Rada para rato”.

De esta manera, mientras familiares, colegas y fanáticos atraviesan la pérdida de una de las figuras fundamentales de la música uruguaya, también quedó abierta la posibilidad de volver a escuchar material inédito del artista y descubrir nuevas canciones de una trayectoria que parece estar lejos de llegar a su último capítulo.