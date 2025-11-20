MinutoUno

Fuerte baja en Olga: un reconocido conductor dejará su ciclo porque está "cansado"

Espectáculos

De cara al 2026, el canal de streaming se quedará sin una de sus figuras más reconocidas. Enterate de quién se trata, en la nota.

Fuerte baja en Olga: un reconocido conductor dejará su ciclo porque está cansado

En el mundo del streaming habrá singificativos cambios de cara al próximo año. En Olga, una de sus figuras centrales está a punto de poner fin a su etapa al frente de un ciclo que marcó la mañana del canal. La decisión no estaría vinculada a conflictos internos, sino a nuevos proyectos que lo obligan a correrse del micrófono.

Fernando Dente deja "Paraíso Fiscal" en diciembre

Fer dente OLGA

El conductor que prepara su salida es Fernando Dente, quien se despedirá del programa matutino Paraíso Fiscal a fin de año. La información fue adelantada en Puro Show, donde aseguraron que el motivo principal responde al desgaste que implica sostener la conducción diaria. Según contaron en el ciclo, el actor y presentador "está cansado y decidió dejar su programa. Dice que es físicamente".

Además del cansancio, hay otro factor determinante en su decisión: una nueva propuesta profesional que se vincula con su faceta artística fuera del streaming. Tal como revelaron este miércoles, otra de las razones es que el programa "arranca a las seis de la mañana hasta las ocho y le ofrecieron ser el productor de HAIRSPRAY", el musical que tendrá como protagonista a Damián Betular.

Embed - HAIRSPRAY on Instagram: "Damián Betular en HAIRSPRAY | MAYO 2026 El clásico de Broadway llega al Teatro Coliseo bajo la dirección de Fer Dente y con el debut actoral de Damián Betular como Edna Turnblad. Una producción de Olga y Club Media que trae al escenario energía, música y emoción. Teatro Coliseo Estreno: 6 de MAYO. Funciones: de MIÉRCOLES a SÁBADOS 20hs, DOMINGOS 18hs. Entradas en @ticketekar ¡NOS VEMOS AHÍ! EQUIPO CREATIVO: Dirección General: Fer Dente Dirección Coreográfica: Vanesa García Millán Dirección Vocal: Eugenia Gil Rodríguez Dirección de Actores: Laura Oliva Dirección Musical: Damián Mahler Diseño de Escenografía: Gonzalo Córdoba Estévez Diseño de Sonido: Gastón Briski Diseño de Luces: David Seldes Diseño de Vestuario: La Polilla Producción General: Club Media HAIRSPRAY The Broadway Musical Libro de Mark O’Donnell y Thomas Meehan Música de Marc Shaiman Letra de Scott Wittman y Marc Shaiman Basada en la película de New Line Cinema escrita y dirigida por John Waters. Esta producción de Hairspray fue autorizada por Music Theatre International."
View this post on Instagram

Silencio hasta encontrar reemplazo

Aunque el pase ya estaría acordado, en Olga todavía no hicieron el anuncio oficial. Según contó el mismo ciclo de espectáculos, la producción busca primero cerrar quién tomará su lugar en la mañana del canal. Por ese motivo, todavía no salió a confirmarlo públicamente, debido a que "le pidieron que por favor todavía no diga que se va para encontrar un reemplazo".

Fer Dente en OLGA

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas