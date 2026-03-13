La Reforma Laboral tuvo su primer revés judicial y ahora el Gobierno quiere llevarlo a la Corte Suprema

reforma laboral

Originalmente, se trata de un esquema que implica que el monto se ajuste de acuerdo con la evolución del IPC, sumando además un 3% mensual desde el momento en que se produjo la mora hasta que se concrete el pago.

La estrategia judicial del oficialismo

Ante ese fallo adverso, el oficialismo encara una estrategia jurídica para intentar que la discusión llegue a la Corte Suprema y que el máximo tribunal sea el que defina la validez constitucional del artículo 55 de la llamada “Ley de Modernización Laboral”.

Según trascendió, la Procuración del Tesoro trabaja en la presentación de un recurso extraordinario federal ante la Cámara del Trabajo de Córdoba, que dictó la sentencia, que debería decidir si concede el recurso para que el expediente sea elevado a la Corte.

En el Ejecutivo anticipan que la estrategia jurídica no se limitará a este expediente puntual sino a una defensa coordinada de la reforma laboral en su conjunto ante las distintas presentaciones judiciales que puedan surgir en todo el país; un tema que será abordado por la “mesa chica” del mileísmo que se reunirá el martes próximo en Casa Rosada.