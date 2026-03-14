Llegó un embargo a Telefe para Brian Sarmiento y peligra su continuidad en Gran Hermano
Un jugador recibió un duro revés judicial y peligra su estancia dentro de la casa.
Un nuevo escándalo sacude a Gran Hermano Generación Dorada y tiene como protagonista a Brian Sarmiento, quien quedó en el centro de la polémica por un conflicto judicial que terminó derivando en un embargo sobre el dinero que percibe dentro del programa. La madre de una de sus hijas, Jazmín Tessie Poza, impulsó una presentación judicial para que se retenga parte del ingreso que el mediático cobra por su participación en el reality. La intención sería garantizar el pago de la cuota alimentaria mediante una medida directa sobre el cachet que recibe mientras permanece dentro de la casa.
Según la denuncia, el exjugador debería abonar 300 dólares mensuales (unos 426 mil pesos al valor de este viernes 13). Sin embargo, Poza aseguró que hace 22 meses no recibe ningún pago de esa cuota alimentaria.
En ese contexto, llegó un embargo al canal de televisión y a la producción del reality. Según contó Santiago Riva Roy en DDM (América TV) Sarmiento había avisado cuando le confirmaron para entrar.“Él sabía, no pagó y entró a la casa sabiendo que lo iban a embargar al haber un sueldo mostrable y facturado”.
Por eso, el panelista habló con el abogado de Poza, Horacio Solari, y acreditó la información. “No va a ir un peso a los bolsillos de Brian hasta que no se salde la deuda de cuota alimentaria. En total son 18 millones de pesos por los 22 meses”.
Martín Candalaft aclaró que el embargo es por 1.5 millones de pesos y que el resto se discutirá después. Sucede que depende de si Brian sigue o no en el reality. Cuando quede afuera dejará de cobrar ese dinero que percibe semanalmente. “Horacio me dijo que es eso más los intereses que se generaron. Además, me dijo que pronto va a salir la liquidación del resto del dinero”, resaltó Riva Roy.
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