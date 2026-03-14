Llegó un embargo a Telefe para Brian Sarmiento y peligra su continuidad en Gran Hermano

Un nuevo escándalo sacude a Gran Hermano Generación Dorada y tiene como protagonista a Brian Sarmiento, quien quedó en el centro de la polémica por un conflicto judicial que terminó derivando en un embargo sobre el dinero que percibe dentro del programa. La madre de una de sus hijas, Jazmín Tessie Poza, impulsó una presentación judicial para que se retenga parte del ingreso que el mediático cobra por su participación en el reality. La intención sería garantizar el pago de la cuota alimentaria mediante una medida directa sobre el cachet que recibe mientras permanece dentro de la casa.