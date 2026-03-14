La picante confesión que hizo Daniela Celis en el stream de Martín Cirio: qué reveló

Entre lágrimas, profundizó en el proceso interno que le toca atravesar: “Uno cuando es madre tiene que procesar que tu cuerpo cambió y va a cambiar para siempre. No vuelve a ser el de antes. Hay que amarlo, abrazarlo y adaptarse a ese nuevo cuerpo”. La sinceridad del relato dejó al descubierto un duelo silencioso que muchas mujeres viven puertas adentro.

Celis también relató un episodio reciente que la enfrentó con esa inseguridad. “Ayer fuimos con Mar a tomar sol y no pude. Mi hermana me decía ‘dale, te saco una foto’, y le respondí: ‘no me la saques, no quiero fotos’. No me siento cómoda, no me gusta. La estoy pasando mal”, confesó, al tiempo que aseguró que está trabajando para poder transitar este momento de una manera más amable consigo misma.

Además del aspecto físico, Daniela habló de la culpa que siente al alejarse de sus hijas por compromisos laborales. “Me llevo mi mochilita atrás de conciencia, de culpa, de carga, de todo. De hacer videollamada todos los días y pensar cómo van a estar después sin las videollamadas”, expresó en el programa.

En esa línea, reconoció que la distancia también le genera angustia: “Me cuesta porque yo nunca estuve tanto tiempo lejos de ellas, ni ellas de mí”. Y cerró con una reflexión sincera sobre sus propias exigencias: “Estoy laburando, me estoy poniendo cosas para decirme a mí misma ‘estoy fuera de casa por trabajo’, y no me estoy permitiendo ni un día de descanso. Pero son mis fantasmas”.