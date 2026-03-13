Alerta por fuertes tormentas y vientos para la mitad del país: cómo estará el clima este sábado
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó las recomendaciones a tener en cuenta tras una preocupante alerta amarilla para medio país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla para este sábado, advirtiendo sobre tormentas de diversa magnitud en varias provincias del país.
El organismo señaló que el fenómeno impactará tanto en ciudades como en el campo. Por ello, se recomienda a la población evitar traslados innecesarios y seguir de cerca los comunicados oficiales de seguridad.
Alerta amarilla por tormentas para este sábado
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este sábado 14 de marzo son Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Córdoba, Mendoza, San Luis y La Pampa.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Por otro lado, se espera que en provincias como Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Chubut haya fuertes vientos. El SMN emitió una alerta amarilla para advertir también sobre la situación climática que se apoderará del sur del país.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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