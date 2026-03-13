"No me quiero morir", las desesperantes palabras del joven que fue ejecutado por un policía en Ituzaingó

"Percibí que me querían robar", aseguró el oficial de la Policía de la Ciudad, que llevaba en su propia moto a una mujer, posiblemente su pareja.

Antes de llegar a la esquina de Martín Rodríguez y Perdomo, Gómez sacó su arma y les disparó a Juan Cruz y a su amigo, Daniel Kuhne, que también iban en una moto.

En la puerta de su casa, Daniela, una vecina que vio la secuencia apenas ocurrió el tiroteo, relató ante la cámara de C5N: "Escuchamos un ruido, de los disparos. Salí detrás de mi esposo y vimos al muchacho con el arma en la mano, y no quería que nos acerquemos, y a los chicos tirados en el piso".

"Uno lloraba y le decía que recién habían salido de jugar a la pelota. Lo vi tirado ahí, sangraba el chico. Le pedía auxilio. Le decía al muchacho -después nos enteramos de que era policía- que no se quería morir", expresó la mujer.

"Mi esposo se sacó el cinto para que le hicieran un torniquete. Y el policía le decía 'cómo me vas a pasar así, cómo me vas a pasar así'. Le dijo a una chica que estaba con el muchacho que lo revisara al otro, si tenía algún arma. Delante de nosotros lo revisaron y no tenían un arma. Así que...", convino.

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El testimonio de Daniela y el resto de los vecinos es crucial para terminar de sepultar la versión de Gómez, que habló de amenazas.

"Después vino la policía, tardó bastante la ambulancia", señaló Daniela, que precisó además que los chicos "estaban con ropa de fútbol" y llevaban sus botellas de agua.

"Sí, se veía que venían de jugar a la pelota", sentenció antes de referirse a la mujer que intervino en la secuencia posterior al posible caso de gatillo fácil.

"No sé si estaba en la moto o vino después. Era una chica rubia que revisó a uno de los chicos, el de aquel lado. Él estaba sosteniendo la herida al otro muchachito", dijo.

Juan Cruz recibió un balazo en la ingle y murió desangrado casi enseguida, mientras Daniel pasó horas en el Hospital Posadas por una lesión de bala en la axila, que entró y salió de su cuerpo sin provocarle daños graves.