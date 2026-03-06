OLGA presentará su programación 2026 con un festival gratuito: dónde y cuándo será
El canal de streaming prepara un evento especial para presentar su grilla 2026: cuándo y dónde.
El canal de streaming OLGA confirmó cuándo dará a conocer su nueva programación. La señal realizará un evento especial el domingo 15 de marzo, donde presentará oficialmente los programas y figuras que formarán parte de su grilla para la nueva temporada.
El anuncio se hizo a través de redes sociales, donde adelantaron que el lanzamiento tendrá formato de festival abierto al público, generando gran expectativa entre los fanáticos del canal.
Un evento gratuito para presentar la grilla 2026
Según informaron desde el propio canal, la presentación se realizará a partir de las 12:30 del mediodía en la esquina de Humboldt y Cabrera, en el barrio porteño de Palermo, lugar donde funciona el estudio de OLGA.
La invitación propone que los seguidores se acerquen a conocer la nueva programación 2026, en un encuentro que promete música, shows en vivo y la presencia de las principales figuras del canal.
Este tipo de eventos al aire libre ya se convirtió en una marca registrada del streaming argentino, que suele convocar a cientos de personas en cada anuncio importante.
Migue Granados sorprendió a todos anunciando que este es su último año al aire en OLGA y adelantó un posible pase a su canal
El conductor y empresario de streaming, Migue Granados, decidió dar un anuncio que dejó a muchos boquiabierta. En este sentido, posteó en su cuenta de X que este año será el último al aire:
”2026. Mi último año al aire. Lo disfrutaré muchisimo, con una mesa de esas que ustedes piden y saben que no fallará. Se gozará y se agradecerá. A por él!”
A raíz de esta publicación, los seguidores especularon que podría ser Xtream Master con sus ex compañeros de “Peligro, Sin Codificar”, que ayer llamaron la atención de sus fans contando que no estarán este año en LUZU.
