OLGA presentará su programación 2026 con un festival gratuito: dónde y cuándo será

Embed OLGA presenta su programación el domingo 15 de marzo con un festival gratuito en la esquina de su canal. pic.twitter.com/dArwY0WXpO — Real Time (@RealTimeRating) March 6, 2026

Migue Granados sorprendió a todos anunciando que este es su último año al aire en OLGA y adelantó un posible pase a su canal

El conductor y empresario de streaming, Migue Granados, decidió dar un anuncio que dejó a muchos boquiabierta. En este sentido, posteó en su cuenta de X que este año será el último al aire:

”2026. Mi último año al aire. Lo disfrutaré muchisimo, con una mesa de esas que ustedes piden y saben que no fallará. Se gozará y se agradecerá. A por él!”

A raíz de esta publicación, los seguidores especularon que podría ser Xtream Master con sus ex compañeros de “Peligro, Sin Codificar”, que ayer llamaron la atención de sus fans contando que no estarán este año en LUZU.