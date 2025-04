Fuerte cruce entre Noelia Marzol y Ricardo Canaletti en la mesa de Juana Viale

Juana Viale: el cruce entre Noelia Marzol y Ricado Canaletti

“Igual, no creo que el problema sea la escuela en sí, es más de redes sociales, la televisión, la comunicación”, intervino la artista; a lo que Canaletti respondió: “Sí, pero no descartes lo otro. La escuela no educa, a lo sumo instruye”.

“Pero también hay extremos, un menor que mata a otro menor, como la chica ésta que la arrastraron como quince cuadras, y ahí no podés hacer ningún análisis de ningún tipo más que ese chico es una bestia”, lanzó Marzol. Ante esta afirmación, Canaletti reaccionó: “No, no es un bestia”, reaccionó Canaletti. “Sí, yo creo que sí. Si fuera mi hija…”, siguió ella.

“Sí, pero no es tu hija. Hay gente que se pone a ver esto para tratar de solucionarlo, y hay otra gente que se pone a ver esto para ver cómo reacciona frente al hecho. Por supuesto, ya sabemos cómo reaccionás vos". En ese momento, Juana intervino: “Pero no es solamente Noelia, creo que es aberrante el caso”.

"Para mi ni siquiera se titula persona ese ser", retrucó Noelia Marzol, y el conductor le objetó: "¿Vos sabés querés tener dos víctimas? Contra una expresión visceral no se puede hacer nada. Eso es porque vos lo lees en los diarios, pero ¿sabés cuánta chicos mata la policía por día? Tengamos un panorama completo, si vamos a poner el eje ante una reacción visceral frente a un hecho particular, entonces tomemos todos los hechos que involucran a menores y vamos a saber dónde estamos parados".

Y añadió: "¿Vos querés que esto se solucione? Fantástico. Hay que hacer vivir mejor a la gente. El Estado decide que a los menores de 14 años no se los pena, ni los milicos la bajaron porque es una mirada bastante extrema".

"No se si extrema, creo que no hay capacidad para hacerlo en la argentina. Vine para ser la vocera de un montón de gente que no piensa de la misma manera", dijo Noelia Marzol.