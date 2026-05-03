El inesperado pedido de Juana Viale a Mirtha Legrand: "No te..."

De esta manera, mientras acompaña a su abuela en su recuperación, Juana consolida su rol como conductora y mantiene vivo el espíritu del programa, combinando respeto por la tradición con su propio estilo frente a la mesa.

En un mensaje que le hizo llegar a Ángel de Brito, Mirtha Legrand dio detalles sobre su estado de salud y explicó el motivo de su ausencia. “Fue bronquitis y muy fuerte. Me dieron muchos antibióticos. Estoy casi repuesta del todo. Fui al teatro a ver Rocky. Había muchísima refrigeración y me hizo mucho daño. La semana que viene retomo mi programa, si Dios quiere”.