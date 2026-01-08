Fuertes críticas a Maxi López tras confirmar que adelantó la cesárea de su mujer: "Tremendo hijo de..."

A la ola de críticas se sumó la escritora y politóloga Florencia Freijó, quien analizó el trasfondo de los dichos de López desde una perspectiva sociológica y sistémica. A través de un video, Freijó advirtió sobre la gravedad de este tipo de conductas: “El control del parto de las mujeres ha tenido una finalidad historica y borra por completo una de las pocas cosas que tenemos propias en esta sociedad. Creo importante ejercitar la reflexión más allá del hecho puntual”.

critica maxi lopez

Un debate sobre la autonomía y la presión del entorno

La especialista profundizó en cómo la actitud del entorno puede modificar una experiencia tan trascendental como dar a luz. Según Freijó, las palabras de Maxi López evidencian una estructura que todavía vulnera la capacidad de elección de la mujer. “Entender que deja huellas en la mujer, entender que expresar esto públicamente tiene un impacto además en cómo es percibida la autonomía de las mujeres y que, incluso, aunque su decisión haya sido pasar por cesárea -aunque no era lo que deseaba en primer momento- decidió eso por la presión de un entorno que, en vez de acompañar, puso sus necesidades en primer plano”, reflexionó la autora.

Finalmente, el debate dejó de ser un simple cruce de farándula para convertirse en una crítica a los mandatos culturales. Freijó concluyó su descargo señalando que estas situaciones no son casos aislados, sino que responden a una educación que empuja a las mujeres a un rol pasivo.

"Insisto que esto es sistémico, hay un sistema médico que lo avala, entornos familiares, una educación hacia las mujeres que nos vuelve pasivas de toda autonomía y un sistema económico que nos genera dependencias. Por eso, analizar esto es clave y entenderlo desde la perspectiva sistema más, sino no podemos transformar nada", sentenció, cerrando una jornada de fuerte cuestionamiento hacia la figura del exfutbolista.