Fuertes críticas a Maxi López tras confirmar que adelantó la cesárea de su mujer: "Tremendo hijo de..."
Luego de que el exfutbolista contara que adelantó la cesárea para poder viajar, Malena Pichot y Flor Freijó lanzaron fuertes críticas. Los detalles.
Lo que comenzó como una anécdota personal en una entrevista terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo mediático y social. El exfutbolista Maxi López quedó en el centro de una fuerte polémica tras referirse de manera cuestionable al nacimiento de su hijo, Lando.
Sus declaraciones sobre las decisiones que tomó su esposa, la modelo sueca Daniela Christiansson, durante el proceso de parto, no solo despertaron el rechazo en las plataformas digitales, sino que motivaron durísimos descargos de figuras públicas y referentes del feminismo.
Una de las voces más tajantes fue la de Malena Pichot. La actriz y comediante, conocida por su estilo frontal, utilizó sus redes sociales para manifestar su total indignación. Sin dejar lugar a segundas interpretaciones, Pichot fue lapidaria al comparar su antigua percepción del exjugador con la actual.
“Este pelotudo me parecía gracioso y ahora me parece tremendo hijo de put*”, disparó la humorista, logrando una repercusión inmediata que multiplicó el debate sobre la autonomía de las mujeres en momentos de extrema vulnerabilidad.
El origen del conflicto y la mirada de los especialistas
El malestar de Pichot y de gran parte de los usuarios surgió al escuchar a López detallar los desacuerdos que mantuvo con Christiansson respecto a cómo debía ser el nacimiento de su hijo. Para muchos, el relato del ex de Wanda Nara dejó traslucir una intromisión innecesaria en una decisión que es, ante todo, un derecho íntimo de la persona gestante. En este sentido, se criticó la falta de sensibilidad y el hecho de exponer públicamente una situación que debería haber sido resguardada o, al menos, respetada desde la vivencia de la madre.
A la ola de críticas se sumó la escritora y politóloga Florencia Freijó, quien analizó el trasfondo de los dichos de López desde una perspectiva sociológica y sistémica. A través de un video, Freijó advirtió sobre la gravedad de este tipo de conductas: “El control del parto de las mujeres ha tenido una finalidad historica y borra por completo una de las pocas cosas que tenemos propias en esta sociedad. Creo importante ejercitar la reflexión más allá del hecho puntual”.
Un debate sobre la autonomía y la presión del entorno
La especialista profundizó en cómo la actitud del entorno puede modificar una experiencia tan trascendental como dar a luz. Según Freijó, las palabras de Maxi López evidencian una estructura que todavía vulnera la capacidad de elección de la mujer. “Entender que deja huellas en la mujer, entender que expresar esto públicamente tiene un impacto además en cómo es percibida la autonomía de las mujeres y que, incluso, aunque su decisión haya sido pasar por cesárea -aunque no era lo que deseaba en primer momento- decidió eso por la presión de un entorno que, en vez de acompañar, puso sus necesidades en primer plano”, reflexionó la autora.
Finalmente, el debate dejó de ser un simple cruce de farándula para convertirse en una crítica a los mandatos culturales. Freijó concluyó su descargo señalando que estas situaciones no son casos aislados, sino que responden a una educación que empuja a las mujeres a un rol pasivo.
"Insisto que esto es sistémico, hay un sistema médico que lo avala, entornos familiares, una educación hacia las mujeres que nos vuelve pasivas de toda autonomía y un sistema económico que nos genera dependencias. Por eso, analizar esto es clave y entenderlo desde la perspectiva sistema más, sino no podemos transformar nada", sentenció, cerrando una jornada de fuerte cuestionamiento hacia la figura del exfutbolista.
