"Fuiste parte de mi casa": la emoción y las palabras de amor eterno entre Lali Espósito y Tini Stoessel

El emotivo cruce tuvo su cierre perfecto cuando Lali reflexionó sobre el significado histórico de verlas juntas sobre las tablas más importantes del país, coronando el momento con un reconocimiento rotundo a la trayectoria de su colega.

"Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos. Un aplauso para Tini, tremenda mujer y artista", concluyó Espósito.

Entre lágrimas, aplausos y la complicidad de dos gigantes de la cultura pop nacional, las artistas cerraron una página dorada que quedará grabada para siempre en la memoria colectiva de la música argentina.