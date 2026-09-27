"Fuiste parte de mi casa": la emoción y las palabras de amor eterno entre Lali Espósito y Tini Stoessel
El icónico encuentro arriba del escenario en pleno Monumental tuvo también su momento emotivo con un sentido cruce de mensajes.
El histórico show de Lali Espósito en el estadio de River dejó momentos que ya forman parte indeleble de la historia grande de la música pop en la Argentina, como ese encuentro en el escenario con Tini Stoessel que hizo delirar a los miles de fas que colmaron el concierto.
Más allá del arrollador despliegue escénico y de los hits compartidos como "Like a Virgin" y "1 Amor", la noche tuvo su clímax emocional cuando ambas artistas se abrazaron frente a miles de fanáticos y le regalaron al público un intercambio de palabras cruzadas por la admiración mutua y la sororidad.
El saludo inicial y la complicidad de Lali Espósito y Tini Stoessel arriba del escenario
Con el Monumental rendido a sus pies y la energía a flor de piel tras la ovación del público, Lali tomó el micrófono para marcar el pulso del momento con una frase que hizo estallar a la multitud. "Que placer decir 'Bienvenida al Demonio...'", saludó Lali.
Lejos de quedar en una simple presentación, la respuesta de Tini Stoessel desató las lágrimas de emoción en gran parte del estadio, revelando la intimidad de cómo se gestó este esperado reencuentro y la profunda conexión personal que existe entre ellas.
"Qué hermosura estar acá. Gracias por haberme invitado, por darme este espacio en tu gran fiesta pop. Yo te hablé, te mandé millones de audios. Te escuchan todos los argentinos, fuiste parte de mi casa, mis meriendas, me acompañaste. Es un honor estar acá al lado tuyo, cantar con vos, acompañándote", dijo Tini.
El emotivo cruce tuvo su cierre perfecto cuando Lali reflexionó sobre el significado histórico de verlas juntas sobre las tablas más importantes del país, coronando el momento con un reconocimiento rotundo a la trayectoria de su colega.
"Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos. Un aplauso para Tini, tremenda mujer y artista", concluyó Espósito.
Entre lágrimas, aplausos y la complicidad de dos gigantes de la cultura pop nacional, las artistas cerraron una página dorada que quedará grabada para siempre en la memoria colectiva de la música argentina.
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