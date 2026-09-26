El video de Tini Stoessel y Lali Espósito ensayando juntas en River: qué canción preparan

“Si tú te vas”, la canción que Tini Stoessel y Lali Espósito estarían ensayando

El detalle que más llamó la atención tiene que ver con la canción elegida para este posible encuentro. Según aseguró @veinstini, Lali y Tini estarían ensayando “Si tú te vas”, uno de los temas de Stoessel.

El video apareció después de que Ángel de Brito adelantara que Tini sería una de las invitadas de Lali en River, por lo que rápidamente los fanáticos relacionaron ambas informaciones y comenzaron a especular con que la colaboración podría concretarse sobre el escenario.

Por el momento, las artistas no confirmaron oficialmente que vayan a cantar juntas. Sin embargo, el video que comenzó a circular este sábado sumó expectativa a pocas horas del recital y habrá que esperar al show para conocer si finalmente se da el tan deseado encuentro.