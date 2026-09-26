El video de Tini Stoessel y Lali Espósito ensayando juntas en River: qué canción preparan
Un video desde el estadio de River Plate generó furor entre los fanáticos ante la posibilidad de ver a las dos artistas juntas en el escenario.
La posible presencia de Tini Stoessel como invitada en el show de Lali Espósito en el estadio de River Plate volvió a generar expectativa este sábado, luego de que apareciera un video desde el estadio que alimentó todavía más las versiones sobre el encuentro entre las cantantes.
La noticia de que Tini estaría presente en el recital de Lali había sido anticipada por Ángel de Brito. Ahora, a pocas horas del espectáculo, surgió un nuevo dato que parece reforzar aquella información: en las redes aseguran que ambas artistas habrían estado ensayando juntas.
La publicación fue realizada en X por el usuario @veinstini, quien compartió este sábado imágenes tomadas desde el interior del estadio durante los preparativos para el recital.
“TINI Y LALI ESTÁN ENSAYANDO SI TU TE VAS DIOS MÍO ESTA PASANDO”, escribió la usuaria junto al video, que no tardó en despertar la ilusión de los seguidores de ambas artistas.
En las imágenes se observa parte del estadio durante los preparativos del espectáculo, aunque Tini y Lali no aparecen en cámara. Por ese motivo, el supuesto ensayo conjunto no está confirmado y surge de lo señalado por la cuenta que difundió la grabación.
“Si tú te vas”, la canción que Tini Stoessel y Lali Espósito estarían ensayando
El detalle que más llamó la atención tiene que ver con la canción elegida para este posible encuentro. Según aseguró @veinstini, Lali y Tini estarían ensayando “Si tú te vas”, uno de los temas de Stoessel.
El video apareció después de que Ángel de Brito adelantara que Tini sería una de las invitadas de Lali en River, por lo que rápidamente los fanáticos relacionaron ambas informaciones y comenzaron a especular con que la colaboración podría concretarse sobre el escenario.
Por el momento, las artistas no confirmaron oficialmente que vayan a cantar juntas. Sin embargo, el video que comenzó a circular este sábado sumó expectativa a pocas horas del recital y habrá que esperar al show para conocer si finalmente se da el tan deseado encuentro.
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