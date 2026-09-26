Lali Espósito y Tini Stoessel brillaron juntas y cantaron un icónico tema de Madonna en River
Luego de mucha expectativa y varios rumores, finalmente las artistas subieron juntas al escenario para interpretar "Like a virgin".
La noche de este sábado quedará grabada para siempre en la historia de la música pop argentina. Tras meses de especulaciones, rumores y una previa que revolucionó las redes sociales con la filtración de la supuesta lista de temas, Lali Espósito finalmente hizo realidad el sueño de sus fanáticos al invitar a Tini Stoessel a su imponente show en el estadio de River Plate.
El punto cúlmine de la noche llegó cuando el Monumental explotó con los primeros acordes de "Like a Virgin", el icónico clásico de Madonna. Ambas artistas sorprendieron a todos los presentes al aparecer sobre el escenario vestidas de novias, recreando una estética inolvidable que se robó todas las miradas.
Como si fuera poco, de esta versión estelar también participó Marilina Bertoldi, completando un trío arrollador que desató la euforia colectiva.
La fiesta continuó sobre las tablas cuando ambas referentes de la música urbana nacional unieron sus voces para interpretar "1 Amor", el tema que ya había adelantado la lista filtrada en la previa y que confirmó la gran complicidad que existe entre las dos cantantes.
La previa que anticipaba la sorpresa de Tini Stoessel en el show de Lali Espósito
Horas antes del recital, la expectativa ya era total. Una imagen del repertorio preparado para el espectáculo comenzó a circular con fuerza en las redes sociales, despertando la atención de los seguidores.
En la lista de temas figuraba la colaboración junto a una "invitada" que los fanáticos rápidamente asociaron con Tini, además de la intrigante versión del clásico de la Reina del Pop. Lo que en los papeles era un rumor, terminó transformándose en una de las posturas musicales más importantes de los últimos años.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario