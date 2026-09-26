Lali Espósito y Tini Stoessel brillaron juntas y cantaron un icónico tema de Madonna en River

La noche de este sábado quedará grabada para siempre en la historia de la música pop argentina. Tras meses de especulaciones, rumores y una previa que revolucionó las redes sociales con la filtración de la supuesta lista de temas, Lali Espósito finalmente hizo realidad el sueño de sus fanáticos al invitar a Tini Stoessel a su imponente show en el estadio de River Plate.