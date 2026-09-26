Lali Espósito en River: los cortes de calles y cambios en el subte para este sábado 26 de septiembre

A partir de las 14, la circulación también quedará interrumpida sobre Avenida Guillermo Udaondo, entre Avenida del Libertador y la Colectora Intendente Cantilo.

A esas restricciones se sumarán los accesos desde Intendente Cantilo hacia el Puente Labruna y los cortes en Campos Salles y Teniente Ricchieri, entre Del Libertador y Udaondo.

El Puente Labruna, por su parte, permanecerá completamente cerrado en el tramo comprendido entre Figueroa Alcorta y Cantilo.

Además, durante el desarrollo del recital funcionará un control vehicular dentro del perímetro delimitado por Avenida del Libertador, Udaondo, Figueroa Alcorta y Monroe.

Por dónde podrán circular los vecinos de River

El operativo también establece accesos específicos para quienes viven en las inmediaciones del estadio y necesiten ingresar o salir del barrio durante las horas en las que estén vigentes las restricciones.

Para entrar al barrio River, los accesos habilitados serán por Avenida Congreso y Padre Juan B. Neumann, y por Monroe y Nicanor Méndez.

En cambio, quienes necesiten salir de la zona podrán hacerlo por Avenida del Libertador y Almirante Atilio Sixto Barilari; Monroe y Rafael Hernández; y Monroe y Coronel Carlos Sourigues.

Entre las arterias que permanecerán sin circulación se encuentran Campos Salles, Avenida Udaondo y Figueroa Alcorta, dentro del sector comprendido entre Monroe y Udaondo. También estará cerrada La Pampa entre Figueroa Alcorta y la autopista.

Qué calles recomiendan evitar y cuáles son las alternativas

Más allá de los cortes totales, algunas calles permanecerán habilitadas pero podrían registrar importantes demoras por la concentración de público.

Por ese motivo, se recomienda evitar Figueroa Alcorta en dirección a General Paz, entre Echeverría y Monroe; Monroe, entre Figueroa Alcorta y Avenida del Libertador; y Ramsay, entre La Pampa y Monroe.

Para evitar el área con mayor congestión, las alternativas sugeridas son La Pampa, Sucre, Echeverría, Avenida Juramento, Mendoza, Avenida Olazábal y el Puente Scalabrini Ortiz, que permiten conectar con la Autopista Illia y Cantilo.

De esta manera, el operativo acompañará la llegada y posterior salida del público que asistirá al recital de Lali Espósito, mientras se busca ordenar la circulación en los alrededores del Monumental durante una jornada de gran movimiento en Núñez.