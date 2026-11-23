El emotivo mensaje de Mariana Fabbiani tras el alta médica de Mariano Chihade luego de su cirugía cerebral
El productor dejó el Fleni el domingo para seguir su recuperación en casa; la conductora agradeció el apoyo y confirmó que no volverá a su programa este año.
Mariana Fabbiani compartió un sentido mensaje en sus redes sociales luego de que Mariano Chihade recibiera el alta médica el domingo por la tarde, tras haber sido operado el miércoles 18 de noviembre en el Fleni de Buenos Aires por un nódulo cerebral.
En su publicación, la conductora expresó su agradecimiento por el acompañamiento recibido durante estos días: "¡Ya en casa! Paso por acá porque necesito agradecer profundamente las infinitas muestras de amor que en estos días estamos recibiendo. Nos sentimos muy conmovidos y acompañados".
Asimismo, señaló que Chihade evoluciona muy bien y atraviesa esta etapa con fuerza, mientras confirmó que no regresará a su programa en canal América por lo que resta del año para acompañarlo, en tanto que el parte médico firmado por el director del instituto, Hernán Cohen Arazi, informó que dejó el centro de salud para continuar su recuperación en su domicilio.
Los posteos de Mariana Fabbiani
Fabbiani agradeció especialmente al equipo del Fleni por el trato hacia su esposo y su familia, y le dedicó un mensaje de reconocimiento al neurocirujano Andrés Cervio, quien realizó la intervención: "Gracias por su magia. Por sus manos sabias y su seguridad".
Al cierre, dirigió unas palabras a quienes se acercaron y enviaron mensajes en estos días: "Gracias a cada uno de ustedes por rezar, por cada estampita que me acercaron, por los abrazos espontáneos que recibí cada vez que salí a tomar aire y por los miles de mensajes que intento responder de a poco. Ahora a sanar, descansar y mirar hacia delante".
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