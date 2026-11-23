Asimismo, señaló que Chihade evoluciona muy bien y atraviesa esta etapa con fuerza, mientras confirmó que no regresará a su programa en canal América por lo que resta del año para acompañarlo, en tanto que el parte médico firmado por el director del instituto, Hernán Cohen Arazi, informó que dejó el centro de salud para continuar su recuperación en su domicilio.