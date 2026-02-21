Furia Scaglione deslumbró en la Gala del Festival de Viña 2026: qué se puso
La ex Gran Hermano pasó por la alfombra roja del tradicional evento chileno y habló sobre su presente televisivo y sus próximos desafíos.
Con su estilo directo y una personalidad imposible de pasar desapercibida, Furia Scaglione tuvo su estreno en la Gala del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, donde captó la atención del público y la prensa. La argentina, una de las figuras más comentadas surgidas de los realities en los últimos años, atraviesa una etapa profesional que, según contó, vive con entusiasmo y optimismo.
Durante su paso por la alfombra roja, la mediática se mostró agradecida por el cariño recibido y destacó que esta experiencia le permitió mostrarse desde un lugar diferente. “Súper positiva, no solamente porque pudieron ver un poco más de mi persona en vez de mi personaje y también, bueno, todas las diferentes facetas que fui viendo, no solo la deportiva, la de cocina que aprendí un montón”, comentó.
Además, anticipó que aún queda una instancia clave dentro de su actual participación televisiva. “Todavía nos queda la final, así que hay que esperar un poquito más”, señaló, generando expectativa sobre cómo continuará su recorrido en pantalla.
Consultada acerca de la posibilidad de continuar trabajando en Chile o incluso instalarse en el país, Furia no descartó la idea y dejó abierta la puerta a futuros proyectos. “Me encantaría. Hasta abril estamos con lo que es el internado, así que vamos a estar en pantalla, en Mega, pero bueno, después”, expresó, dejando entrever que evaluará nuevas propuestas una vez finalizada esta etapa.
La ex participante también se refirió al outfit elegido para la gala, explicando que estuvo inspirado en la identidad de la marca que representa. “Nos inspiramos más que nada en lo que es la marca que representa, es Ana Fidalgo. Lo hicieron un chileno, que es un diseñador chileno, y una pareja, ella es argentina. Los dos son marido y mujer y formaron esta marca tan hermosa que representa a las mujeres más fuertes y que van con toda la garra todos los días”, detalló.
Sobre la repercusión que generó su look, reconoció que existieron dudas previas antes de decidir llevarlo al evento. “No sabíamos si traerlo a la Gala o no, y la verdad es que cuando me lo puse, y también me lo pusieron ellos. Yo creo que la va a pegar y creo que llamó la atención”, afirmó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario