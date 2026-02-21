Furia Scaglione deslumbró en la Gala del Festival de Viña 2026: qué se puso

La ex participante también se refirió al outfit elegido para la gala, explicando que estuvo inspirado en la identidad de la marca que representa. “Nos inspiramos más que nada en lo que es la marca que representa, es Ana Fidalgo. Lo hicieron un chileno, que es un diseñador chileno, y una pareja, ella es argentina. Los dos son marido y mujer y formaron esta marca tan hermosa que representa a las mujeres más fuertes y que van con toda la garra todos los días”, detalló.