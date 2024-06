Gran Hermano: el picante cruce de Furia con una panelista de Bendita

“¿Y vos qué sos defensora de pobres? No entiendo”, dijo Furia y luego continuó: “No entendés que es un reality show y que somos personajes. Demasiado que estoy acá sentada y que vos tenés la posibilidad de hablar conmigo que soy un personaje también”.

“Cuando vos ves una película no tenés la posibilidad de preguntarle al personaje por qué hizo eso y me lo estás preguntando a mí. ¿What the fuck? Igual te respondo porque tu tiempo vale oro y el mío también”, siguió agresiva la polémica Furia.

“La verdad es esta, no te gustó mi personaje y te lo re contra acepto. Que disparé 16, 17 veces a gente y pude sacarlos gracias a la gente que me apoyó… lo tenés que aceptar”, remarcó y siguió: “Si no te gustó mi personaje y mi juego nos damos la mano y ya está”.

Furia remarcó sobre su paso por Gran Hermano: “Sobre mis maneras y mis modos, el que dice 'basta' es Gran hermano. Muchas veces me avisaron, muchas veces me sancionaron y ahora estoy afuera. ¿cuál es el problema?". "Vos no viste los programas en donde pedí disculpas. Igual, me parece que te estás tomando todo muy personal”, respondió Furia a los cuestionamientos de Scalora.

furia cruce bendita