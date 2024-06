Gran Hermano: qué dijo La Tora sobre el fuerte cruce que Furia desmintió

"Obvio, es difícil. No voy a hablar, quiero tranquilidad. El día que hable... mientras tanto no puedo. ¿Qué decirles?", afirmó la Tora Villar sobre las versiones que circulan al respecto. En tanto, Sol Rivas enfatizó: “Hay personas que son complicadas en televisión porque no se amoldan a lo que se está hablando, es así".

"A mí me extraña como gente que se la da de jugadora no entiende que afuera son personas, esto es un reality show. ¿Cómo todos los pibes se bancaron el hate y todo y después otras personas no se banquen eso? ¿Justo vos con tu carácter no te la bancás? Me parece algo raro", disparó la Tora.

TORA FURIA

La desmentida de Furia luego de que LAM revelara el pleito con La Tora

Luego de que LAM revelara la pelea de Furia y la Tora, la polémica exparticipante de la última edición salió a responder: "Hola! No hubo tal pelea con La Tora. Es noticia fake". Y agregó: "No crean nada de América TV. Gracias, es solo que no voy a asistir a los streams de Telefe, pero sí a La Noche de los Ex el viernes y las galas".

