Todo mal entre las ex Gran Hermano: la feroz crítica de Furia a Virginia tras su estreno teatral

"Creo que somos nuevos talentos, que todos tenemos posibilidades para todo, pero la verdad es que hay gente que nace con talento y hay gente que lo tiene que construir, por eso te digo que también hay que entrenar y un montón de cosas”, fueron sus palabras exactas. Aún así, no dudó en hablar de su convivencia con Virginia durante GH: “Lo que sí, yo viví con Virginia, yo sé quién es Virginia, y cuando dije que era una persona insoportable lo había avisado. Pero bueno, la loquita siempre no tiene razón en nada. Así que, ya le dieron el trabajo, ahora cománsela”.

furia

Por otro lado, la entrenadora también remarcó: “Si no se baja del pony en el que piensa en el que está, sí”, luego de ser consultada si creía que su forma de ser le iba a traer problemas en la obra en la que está. En este sentido, profundizó: “Nosotros somos personajes de reality. Traemos cualidades, otros tienen habilidades, algunos no y tienen que trabajar por ellas, pero me parece que hay que ser un poco más humanos, porque, en el teatro hay trayectoria. No te podés creer Dios. Nosotros recién arrancamos”.

Pero, por si esto fuera poco, Furia también confirmó que no tiene ganas de ir a ver su ex compañera, pero sabía que tampoco la iba a invitar: “Ella habla muy mal de mí, aunque le agradezco igual. Yo no hablo mal de ella”, cerró.