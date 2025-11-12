La jueza Julieta Makintach reveló qué le dijo a Gianinna Maradona: "Fui muy cortita porque..."
En plena investigación por el supuesto documental grabado durante el juicio por la muerte de Diego Maradona, la magistrada explicó cómo se dio el contacto.
En medio de una nueva audiencia del jury que avanza en su contra, la jueza Julieta Makintach reveló que mantuvo una conversación con Gianinna Maradona, a quien describió como “muy angustiada”. La magistrada, actualmente suspendida, precisó que el diálogo se dio “a través de una amiga en común” y aclaró que fue muy breve: “Fui muy cortita con ella porque no podía involucrar mi rol jurisdiccional. Le dije que no había documental”.
Makintach está siendo juzgada por presuntamente haber participado en la filmación de un documental clandestino vinculado al juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Frente a los medios, la jueza volvió a insistir en su versión y negó cualquier responsabilidad. “No es que digo o no digo que no es un documental. No es mío. Yo presté una entrevista a una amiga que quería hacer un proyecto documental, serie, podcast… no conozco el formato que ella le iba a dar”, sostuvo con firmeza.
En otro tramo de sus declaraciones, subrayó que, una vez iniciado el proceso judicial, se mantuvo completamente al margen: “Yo entré al juicio y no hablé más con nadie”, afirmó. A la vez, aseguró que en el jury “se está sabiendo la verdad a la luz de manera contundente”.
Tras su exposición ante el jurado en La Plata, Makintach dialogó nuevamente con la prensa y denunció que parte de la información difundida fue manipulada: “No vamos a generar una batalla con la prensa. Creo que le dieron a los medios material de manera distorsionada para que se genere toda esta bola de nieve que se aleja de la verdad. Yo no actué en el juicio, el juicio no se filmaba. Yo soy así como me están viendo: gesticulo, muevo y hablo con la cara. No tengo ni mayor ni menor interés en nada y tampoco estaba siendo filmada para un documental”, aclaró.
