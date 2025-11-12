La jueza Julieta Makintach reveló qué le dijo a Gianinna Maradona: "Fui muy cortita porque..."

Tras su exposición ante el jurado en La Plata, Makintach dialogó nuevamente con la prensa y denunció que parte de la información difundida fue manipulada: “No vamos a generar una batalla con la prensa. Creo que le dieron a los medios material de manera distorsionada para que se genere toda esta bola de nieve que se aleja de la verdad. Yo no actué en el juicio, el juicio no se filmaba. Yo soy así como me están viendo: gesticulo, muevo y hablo con la cara. No tengo ni mayor ni menor interés en nada y tampoco estaba siendo filmada para un documental”, aclaró.