Cuándo se conocerá la sentencia para la jueza Julieta Makintach tras encabezar un escándalo

Julieta Makintach

"Ella arrojó piedras a la familia, a la justicia, a la verdad, a los imputados. Arrasó el prestigio del Poder Judicial. Es por eso que entiendo que es el deber de este jurado apartar la piedra del camino", sentenció la fiscal Duarte, para quien quedó comprobado que "negó y mintió todo el tiempo" sobre la existencia del documental y su vínculo con el mismo.

"Makintach conocía el trailer. Que el guion ya estaba agregado en febrero. En marzo ya estaban los 6 títulos de los 6 capítulos. Ya estaba el título 'La Justicia y la sentencia'. En marzo la doctora ya sabía que había una condena", expuso Duarte en declaraciones reproducidas por el sitio Infobae. Además, la fiscal se refirió al testimonio de José Arnal, dueño de La Doble A.

"El testigo Arnal dijo textual 'era una miniserie sobre el juicio por Maradona y nosotros teníamos a la jueza'. Es decir, todo esto no se podría haber llevado a cabo sin la doctora Makintach", recordó sobre el relato presentado por el productor hace apenas un día.

Así era el tráiler del famoso documental de Makintach

