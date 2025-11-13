Cuándo se conocerá la sentencia para la jueza Julieta Makintach tras encabezar un escándalo
La magistrada que protagonizaba un documental mientras se llevaba a cabo el juicio por la muerte de Diego Maradona podría ser castigada con la destitución.
Este jueves, se llevó a cabo la audiencia de alegatos en el juicio de destitución -más conocido como "jury"- de Julieta Makintach. La jornada se desarrolló en el Anexo del Senado bonaerense, donde la Fiscalía se encargó de pedir la remoción de la magistrada, quien -a su vez- negó todas las acusaciones en su contra y afirmó que solo había sido "convocada para hablar en un reportaje".
En este sentido, se supo que el veredicto contra la jueza que quedó en el ojo de la tormenta tras protagonizar un documental mientras se llevaba a cabo el juicio por la muerte de Diego Maradona se conocerá el próximo martes 18 de noviembre, a las 10 de la mañana.
La palabra de la fiscal contra Julieta Makintach: "Negó y mintió todo el tiempo"
La fiscal bonaerense Analía Duarte pidió este jueves que la jueza Julieta Makintach sea destituida de su cargo por haber orquestado y permitido la presencia de cámaras de grabación en la primera audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona.
En su alegato ante el Jury de Enjuiciamiento, Duarte remarcó que la jueza Makintach "ha perdido las condiciones que exige la Constitución para el ejercicio de la magistratura" por su accionar a principios de año, cuando también protagonizó una entrevista para el fallido documental "Justicia divina", que era producido por la firma La Doble A.
"Ella arrojó piedras a la familia, a la justicia, a la verdad, a los imputados. Arrasó el prestigio del Poder Judicial. Es por eso que entiendo que es el deber de este jurado apartar la piedra del camino", sentenció la fiscal Duarte, para quien quedó comprobado que "negó y mintió todo el tiempo" sobre la existencia del documental y su vínculo con el mismo.
"Makintach conocía el trailer. Que el guion ya estaba agregado en febrero. En marzo ya estaban los 6 títulos de los 6 capítulos. Ya estaba el título 'La Justicia y la sentencia'. En marzo la doctora ya sabía que había una condena", expuso Duarte en declaraciones reproducidas por el sitio Infobae. Además, la fiscal se refirió al testimonio de José Arnal, dueño de La Doble A.
"El testigo Arnal dijo textual 'era una miniserie sobre el juicio por Maradona y nosotros teníamos a la jueza'. Es decir, todo esto no se podría haber llevado a cabo sin la doctora Makintach", recordó sobre el relato presentado por el productor hace apenas un día.
Así era el tráiler del famoso documental de Makintach
