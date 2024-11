Furor por Lenny Kravitz en Argentina: fue visto en un restorán de Chacarita

Video: Lenny Kravitz fue visto en un restorán de Chacarita

lenny kravitz

A su alrededor, varios fanáticos lo observaban atónitos con sonrisas en sus rostros y algunos tenían sus celulares en la mano para registrar el inesperado momento. El cantante frenó antes de subir al auto, saludó a algunos seguidores y hasta se tomó fotos con ellos.

Kravitz vuelve al país en el marco de su gira mundial Blue Electric Light, mismo título de su doceavo álbum de estudio, el cual editó en mayo de este año. Además de varios de sus temas nuevos, su repertorio en vivo contará con los hits más aclamados por su público, que viene cosechando desde principios de los años 90: “Are You Gonna Go My Way”, “It Ain’t Over ‘Til It’s Over”, “Fly Away”, “Always on The Run” y “Let Love Rule”, entre otros.

La gira empezó en junio pasado en Alemania, recorrió buena parte de Europa, pasó por Estados Unidos y llega a la Argentina después de haberse presentado en Brasil. Esta es la cuarta visita del reconocido músico al país, ya que sus últimos shows en Buenos Aires fueron en marzo del 2005 en La Bombonera, en 2011 en el Club GEBA -como apertura del Personal Fest- y en 2019 como uno de los cabezas de cartel de Lollapalooza Argentina.

En Latinoamérica estuvo en Brasil y también visitará Uruguay, Chile, Perú y Colombia para presentar su duodécimo álbum de estudio. El 11 de diciembre en Bogotá será su última fecha en América del Sur y el 14 será su última presentación del año en México.

Quién será la encargada de abrir los shows de Lenny Kravitz en Argentina

En las dos presentaciones que dará este miércoles y jueves, Marilina Bertoldi será la artista invitada para abrir la noche. “Marilina Bertoldi se suma como opening del show de Lenny Kravitz este 27 y 28 de noviembre en el Movistar Arena. Criada en el under de todo el mapa argentino, actualmente abriéndose paso en la escena internacional. Una artista que rompe los moldes, que se guía solo por lo que le divierte y que nunca se repite”, indicaron desde DF Entertainment.

Las puertas del estadio se abren a las 19hs, el show de Bertoldi es a las 20hs y Lenny saldrá a escena a las 21hs.