Argentina pidió entrar al Tratado Transpacífico: de qué se trata y qué implica para el país

Qué es el Tratado Transpacífico

El Tratado Transpacífico (CPTPP) busca reducir aranceles, facilitar inversiones y establecer reglas comunes en comercio, servicios, propiedad intelectual, medio ambiente y normas laborales. Para Argentina, la adhesión implicaría acceso preferencial a mercados de Asia, Oceanía y América del Norte.

Desde Cancillería destacaron que "la adhesión al CPTPP permitirá a la Argentina integrarse a un mercado de 514 millones de personas (6,4 % de la población mundial). El comercio actual con los países del CPTPP ya es significativo: en 2025, las exportaciones argentinas al bloque alcanzaron 16.329 millones de dólares, con un superávit de 8.930 millones de dólares, lo que evidencia el potencial de profundizar estos lazos".

Pablo Quirno Foto gentileza Mariano Fuchila.

El bloque representa un PBI nominal agregado de 12,2 billones de dólares, aproximadamente 13% del PBI global, y cerca del 15% del comercio mundial de bienes”.