Argentina pidió entrar al Tratado Transpacífico: de qué se trata y qué implica para el país
La iniciativa busca potenciar el comercio exterior. El bloque de reúne a 12 países, casi 600 millones de personas y el 15% del comercio mundial de bienes.
El canciller Pablo Quirno anticipó el martes que Argentina se adherirá al Tratado Transpacífico, un acuerdo de libre comercio que reúne a doce economías y concentra cerca del 13% del PBI mundial. La presentación formal, que fue confirmada también por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, se realizará este miércoles en París, Francia, en el marco de la Reunión Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y marca un nuevo paso en la estrategia oficial de apertura comercial para potenciar así el comercio exterior.
Desde el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el ministro detalló que la entrega de la adhesión se concretará ante el ministro de Comercio de Nueva Zelanda, en el marco de una agenda internacional que busca reposicionar al país en los mercados globales. El bloque, conocido como Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), abarca a casi 600 millones de personas.
“El miércoles vamos a entregar en París, al ministro de Comercio de Nueva Zelanda (Cameron Brewer) nuestra adhesión al acuerdo de Transpacífico, que incluye doce países muy importantes: Australia, Brunéi, Chile, Japón, Canadá, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam, que representan el 13% del PBI mundial", señaló.
Qué es el Tratado Transpacífico
El Tratado Transpacífico (CPTPP) busca reducir aranceles, facilitar inversiones y establecer reglas comunes en comercio, servicios, propiedad intelectual, medio ambiente y normas laborales. Para Argentina, la adhesión implicaría acceso preferencial a mercados de Asia, Oceanía y América del Norte.
Desde Cancillería destacaron que "la adhesión al CPTPP permitirá a la Argentina integrarse a un mercado de 514 millones de personas (6,4 % de la población mundial). El comercio actual con los países del CPTPP ya es significativo: en 2025, las exportaciones argentinas al bloque alcanzaron 16.329 millones de dólares, con un superávit de 8.930 millones de dólares, lo que evidencia el potencial de profundizar estos lazos".
El bloque representa un PBI nominal agregado de 12,2 billones de dólares, aproximadamente 13% del PBI global, y cerca del 15% del comercio mundial de bienes”.
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