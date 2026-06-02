El pueblo de Jujuy que destaca por sus casas de adobe, sus iglesias históricas y la calidez de su comunidad

Además de sus maravillas naturales, el pueblo invita a conocer su lado cultural. Los turistas pueden recorrer sus calles, visitar su iglesia histórica y acercarse a las tradiciones de una comunidad que conserva sus raíces.

La gastronomía local también forma parte de la experiencia, con preparaciones típicas del norte como comidas elaboradas con quinoa, carne de llama y productos regionales.

Dónde queda Cusi Cusi

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Cusi Cusi se encuentra en la provincia de Jujuy, en plena región de la puna y rodeado por un imponente paisaje de montañas.

Está ubicado a unos 350 kilómetros de San Salvador de Jujuy, en una zona alejada de los grandes centros urbanos donde predominan la calma y el contacto directo con la naturaleza.

Su ubicación lo convierte en una alternativa diferente para quienes desean descubrir destinos menos conocidos y vivir una experiencia más cercana a la cultura andina.

Cómo llegar a Cusi Cusi

Para llegar a Cusi Cusi desde San Salvador de Jujuy se debe tomar la Ruta Nacional 9 y luego continuar por caminos provinciales que atraviesan diferentes paisajes de la puna.

El recorrido puede demandar varias horas debido a la distancia y las características del camino, por lo que se recomienda organizar el viaje con anticipación.

Aunque llegar requiere tiempo, el destino recompensa a los visitantes con uno de los paisajes más sorprendentes del norte argentino, donde la naturaleza, la historia y la tranquilidad se combinan en un mismo lugar.