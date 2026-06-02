El pueblo de Jujuy que destaca por sus casas de adobe, sus iglesias históricas y la calidez de su comunidad
Entre montañas y caminos de altura aparece un pueblo de Jujuy que sorprende por su historia y sus increíbles postales.
En el norte argentino existen pequeños destinos que todavía conservan sus costumbres, paisajes naturales y una forma de vida marcada por la tranquilidad.
Se trata de una localidad de la puna jujeña que se caracteriza por sus casas de adobe, sus calles silenciosas y la hospitalidad de sus habitantes. Este rincón mantiene viva la esencia de los pueblos andinos y permite descubrir otra cara de la provincia.
Además de su cultura, este destino se encuentra rodeado por paisajes únicos que parecen de otro planeta. Sus formaciones naturales, montañas de colores y escenarios rojizos convierten a este lugar en una parada ideal para quienes buscan naturaleza y desconexión.
Qué se puede hacer en Cusi Cusi
Uno de los principales atractivos de Cusi Cusi es el famoso Valle de la Luna, un paisaje impactante formado por la erosión del viento y el paso del tiempo. Sus tonos rojizos, grises y violáceos hacen que muchos visitantes lo comparen con la superficie de Marte.
Este lugar es perfecto para realizar caminatas, recorrer senderos naturales y disfrutar de algunos de los mejores paisajes de la puna jujeña. También es un sitio muy elegido por los amantes de la fotografía debido a sus vistas panorámicas.
Además de sus maravillas naturales, el pueblo invita a conocer su lado cultural. Los turistas pueden recorrer sus calles, visitar su iglesia histórica y acercarse a las tradiciones de una comunidad que conserva sus raíces.
La gastronomía local también forma parte de la experiencia, con preparaciones típicas del norte como comidas elaboradas con quinoa, carne de llama y productos regionales.
Dónde queda Cusi Cusi
Cusi Cusi se encuentra en la provincia de Jujuy, en plena región de la puna y rodeado por un imponente paisaje de montañas.
Está ubicado a unos 350 kilómetros de San Salvador de Jujuy, en una zona alejada de los grandes centros urbanos donde predominan la calma y el contacto directo con la naturaleza.
Su ubicación lo convierte en una alternativa diferente para quienes desean descubrir destinos menos conocidos y vivir una experiencia más cercana a la cultura andina.
Cómo llegar a Cusi Cusi
Para llegar a Cusi Cusi desde San Salvador de Jujuy se debe tomar la Ruta Nacional 9 y luego continuar por caminos provinciales que atraviesan diferentes paisajes de la puna.
El recorrido puede demandar varias horas debido a la distancia y las características del camino, por lo que se recomienda organizar el viaje con anticipación.
Aunque llegar requiere tiempo, el destino recompensa a los visitantes con uno de los paisajes más sorprendentes del norte argentino, donde la naturaleza, la historia y la tranquilidad se combinan en un mismo lugar.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario