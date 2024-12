Galia Moldavsky se quebró al renunciar a Blender: "Me entran las balas"

Esta última anunció que deja el programa para dedicarse exclusivamente a la dirección artística del canal, pero lo hizo contando cómo vive el acoso en redes por sus posturas políticas.

La despedida de Galia Moldavsky

La despedida de Galia de Escucho Ofertas.

En su descargo, se quebró en llanto y habló de los comentarios en las redes sociales: "Fui hostigada como nunca"

Si bien la periodista había anticipado la novedad en su cuenta de Instagram, muchos se sorprendieron en vivo. Moldavsky optó por aclarar que no dejará Blender, sino que permanecerá ejerciendo la Dirección Artística. Aunque ya no aparecerá más en cámara, después de pertenecer hasta este año al equipo de Escucho Ofertas, junto a Guille Aquino y Juanita Groisman, entre otros.

Su llanto: "A mi me entran las balas, nadie te prepara para que digan las cosas que dicen de vos"

En el cierre del ciclo, y en medio de un marco de emoción, Galia optó por dar a conocer las razones de su decisión. Primero explicó que la nueva función le demanda mucho tiempo. «Este año hice las dos cosas juntas. Escucho Ofertas es un programa que requiere poner mucho de uno porque dura tres horas, no tiene cortes. Y para hacer un programa de streaming uno tiene que estar presente, porque sino no funciona. Y yo me dí cuenta que no tenía la cabeza acá, costaba«, planteó.

«Me gusta estar bien, dar una buena versión, y creo que este año en muchas ocasiones no dí una buena versión. Estuve de mal humor», prosiguió la hermana de Eial Moldavsky, figura de otro streaming, Olga, que estuvo en el centro de la polémica. Pero al margen de esta razón interna, Galia luego se abrió y explicó cómo la afectaron los comentarios de los trolls, dejando a todos sin palabras.

«Me pregunté mucho si decir esto o no, porque es darles felicidad a toda la gente que me quiso herir este año. No me voy por eso, pero obviamente que no ayuda el clima hostil que se vive trabajando de esto en las redes y en el chat y todo», explicó. «Como que a mí me entran las balas, viste. Este año fui hostigada de una manera que en mi vida pensé que me iba a pasar, como que no nadie te prepara para eso», siguió.

Ya en pleno llanto, Galia Moldavsky dijo: «Nadie te prepara para que digan las cosas que dicen de vos, para ver cosas que dicen. Yo siempre me acuerdo de un dibujo que hicieron como denigrante mío, como cosas que después dicen bueno, esto es parte del juego, y la verdad que no es parte del juego», cuestionó, antes de recibir una catarata de apoyo en redes sociales.

Dónde seguirá ahora Galia Moldavsky

En su despedida del aire de Blender, la hija de Roberto Moldavsky, de 30 años, tuvo tiempo para comparar lo que se vive ahora con los tiempos pasados. «Yo laburo de esto hace mucho tiempo y la intensificación que hubo en los últimos dos años de la violencia…nadie te prepara para eso, y uno aprende y la piel se te vuelve más gruesa y todo, pero te agota», cerró. Así, anunció que dejará los micrófonos para concentrarse en otras tareas en el streaming liderado por Aquino.