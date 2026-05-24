A qué hora se estrena el capítulo 7 de "Euphoria", temporada 3
El drama juvenil protagonizada por Sydney Sweeney se prepara para el lanzamiento de su penúltimo episodio de la temporada.
La tercera y presuntamente última temporada de "Euphoria" entra en su etapa más crítica con el lanzamiento de su séptimo episodio, que llega este domingo a la Argentina a través de la plataforma de streaming HBO Max y viene generando mucha expectativa entre los fans.
Tras seis entregas caracterizadas por giros rocambolescos, excesos y constantes polémicas —que mantuvieron al personaje de Cassie (Sydney Sweeney) en el centro de la conversación en redes sociales—, la aclamada serie creada por Sam Levinson se prepara para su despedida definitiva.
Manteniendo su formato de lanzamiento semanal a través de la pantalla de HBO Max, el drama juvenil se encamina a su cierre definitivo. Al quedar únicamente dos episodios para concluir la historia, el de este domingo se presenta como clave.
A qué hora se estrena el capítulo 7 de "Euphoria"
El sexto episodio de la aclamada serie original de HBO se estrena este mismo domingo, emitiéndose en simultáneo por la pantalla del canal y a través de la plataforma de streaming "HBO Max" a partir de las 23:00 hs de la Argentina.
Qué esperar del nuevo episodio de "Euphoria" en HBO Max
Titulado originalmente "Llueva o truene", este penúltimo capítulo de "Euphoria" pondrá a prueba el destino de varios de los protagonistas principales:
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Rue (Zendaya): Continúa sumergida en una peligrosa red de narcotráfico de la que parece no tener salida.
Nate (Jacob Elordi): Enfrenta una situación desesperada al encontrarse acosado y amenazado por violentos prestamistas.
Cassie (Sydney Sweeney): Aunque se le presenta una oportunidad única para insertarse en el mundo de la actuación, la incertidumbre la rodea, ya que no le será fácil escapar de los compromisos previamente asumidos con Maddy (Alexa Demie) y con el temible mafioso Alamo Brown (Adewale Akinnuoye-Agbaje), el jefe criminal que también tiene en la mira a Rue.
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