A qué hora se estrena el capítulo 7 de "Euphoria", temporada 3

A qué hora se estrena el capítulo 7 de "Euphoria"

El sexto episodio de la aclamada serie original de HBO se estrena este mismo domingo, emitiéndose en simultáneo por la pantalla del canal y a través de la plataforma de streaming "HBO Max" a partir de las 23:00 hs de la Argentina.

Qué esperar del nuevo episodio de "Euphoria" en HBO Max

Titulado originalmente "Llueva o truene", este penúltimo capítulo de "Euphoria" pondrá a prueba el destino de varios de los protagonistas principales: