Con el Himno Nacional: así entró Gastón Edul a la Velada del Año VI en España

La sexta edición de La Velada del Año, el icónico show de boxeo y entretenimiento impulsado por Ibai Llanos, promete paralizar al público argentino. El Estadio La Cartuja de Sevilla es el escenario de una cartelera histórica que cuenta con cuatro representantes argentinos, pero todas las miradas están puestas en el debut de Gastón Edul.