Con el Himno Nacional: así entró Gastón Edul a la Velada del Año VI en España
El reconocido periodista deportivo se mide con el español Edu Aguirre y su ingreso al estadio donde se realiza el evento fue épico.
La sexta edición de La Velada del Año, el icónico show de boxeo y entretenimiento impulsado por Ibai Llanos, promete paralizar al público argentino. El Estadio La Cartuja de Sevilla es el escenario de una cartelera histórica que cuenta con cuatro representantes argentinos, pero todas las miradas están puestas en el debut de Gastón Edul.
El periodista deportivo, popular por su cobertura diaria de la Selección Argentina, cambió el micrófono por los guantes para medirse mano a mano contra el comunicador español Edu Aguirre, en lo que se anticipa como uno de los cruces más picantes y esperados.
Así entró Gastón Edul en La Velada del Año VI
Con la remera de la ya conocida bandera del Mundial 2026 que decía "Las Malvinas son argentinas", el Himno Nacional y la interpretación vocal de un excombatiente, Edul dejó clarísimo que pisa fuerte en el evento que se lleva a cabo en el Estadio La Cartuja de Sevilla.
Uno por uno, todos los combates de la Velada del Año VI:
- Marta Díaz vs. Tatiana Kaer.
- Plex vs. Fernanfloo.
- IlloJuan vs. TheGrefg.
- Samy Rivers vs. RoRo.
- Edu Aguirre vs. Gastón Edul.
- Lit Killah vs. Kidd Keo.
- Alondrissa vs. Angie Velasco.
- Gero Arias vs. Viruzz.
- Fabiana Sevillano vs. La Parce.
- Clerss vs. Natalia MX.
Datos clave de la pelea de Gastón Edul vs. Edu Aguirre en La Velada del Año 6
- Enfrentamiento: Edu Aguirre vs. Gastón Edul
- Sede: Estadio La Cartuja (Sevilla, España)
- Fecha: Sábado 25 de julio Horario (Arg):
- Desde las 14:00 h
- Dónde ver: Twitch, YouTube y TikTok oficial de Ibai Llanos
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