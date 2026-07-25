Cómo ver en vivo La Velada del Año 6: plataformas y transmisión gratuita
El megaevento de boxeo y música organizado por Ibai Llanos se podrá seguir este sábado 25 de julio sin la necesidad de pagar ningún abono ni servicio especial.
La cuenta regresiva llegó a su fin. Este sábado 25 de julio, el Estadio La Cartuja de Sevilla será el epicentro de La Velada del Año 6, el espectáculo digital más grande del mundo que reúne combates entre creadores de contenido y shows musicales internacionales.
Con una cartelera récord y una destacada participación de representantes argentinos —como Gastón Edul, Lit Killah, Gero Arias y Angie Velasco—, la atención de millones de fanáticos estará puesta en las pantallas.
Dónde ver La Velada del Año 6 en vivo desde Argentina
Una de las grandes marcas registradas del show ideado por Ibai Llanos es su accesibilidad. La transmisión será 100% gratuita y no requerirá contratar ninguna plataforma de televisión por cable ni pagar accesos especiales.
- Twitch: Canal oficial de Ibai Llanos.
- YouTube: Canal oficial de Ibai Llanos.
- TikTok: Cuenta oficial (@ibaillanos).
Horario y duración del show
Para quienes se conecten desde el país, la cita comenzará a las 14:00 horas (hora de Argentina). Debido a la gran cantidad de atractivos que componen la jornada —que incluye diez peleas de boxeo y múltiples actuaciones musicales—, la transmisión se extenderá por aproximadamente ocho horas continuas de puro entretenimiento digital.
Los combates confirmados de La Velada del Año 6
La grilla completa de enfrentamientos que subirán al ring en busca de la gloria en Sevilla quedó conformada de la siguiente manera:
- Marta Díaz vs. Tatiana Kaer.
- Plex vs. Fernanfloo.
- IlloJuan vs. TheGrefg.
- Samy Rivers vs. RoRo.
- Edu Aguirre vs. Gastón Edul.
- Lit Killah vs. Kidd Keo.
- Alondrissa vs. Angie Velasco.
- Gero Arias vs. Viruzz.
- Fabiana Sevillano vs. La Parce.
- Clerss vs. Natalia MX.
Las Más Leídas
Dejá tu comentario