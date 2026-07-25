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Gastón Edul cayó en la Velada del Año 6, pero dejó un mensaje a Lionel Messi: "Ojalá puedas..."

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Tras caer ante el español Edu Aguirre, Gastón Edul conmovió con sus palabras, pidió revancha y reivindicó el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Gastón Edul participó de la Velada del Año 6.

Gastón Edul participó de la Velada del Año 6.

Tras su trabajo en el Mundial 2026 como periodista deportivo, Gastón Edul viajó a España para participar de la Velada del Año 6, el evento de boxeo y entretenimiento organizado por Ibai Llanos. El comunicador peleó contra su colega español, Edu Aguirre, y cayó en un combate que estuvo lo suficientemente parejo.

Tras pelear, Edul aseguró: "Quiero revancha con Edu Aguirre, con preparaciones físicas similares", dando a entender que él no había tenido el mismo tiempo previo, debido a sus compromisos laborales en la Copa del Mundo. Seguidamente, expresó que "las Malvinas siempre son argentinas" y le habló a Lionel Messi.

"Ojalá te puedas quedar", dijo el periodista en dirección al astro mundial que habría decidido poner fin a su participación en la Selección Argentina.

Así fue la pelea de Gastón Edul ante Edu Aguirre

Gastón Edul cayó ante Edu Aguirre en la Velada del Año 6

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