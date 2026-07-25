Gastón Edul cayó en la Velada del Año 6, pero dejó un mensaje a Lionel Messi: "Ojalá puedas..."
Tras caer ante el español Edu Aguirre, Gastón Edul conmovió con sus palabras, pidió revancha y reivindicó el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Tras su trabajo en el Mundial 2026 como periodista deportivo, Gastón Edul viajó a España para participar de la Velada del Año 6, el evento de boxeo y entretenimiento organizado por Ibai Llanos. El comunicador peleó contra su colega español, Edu Aguirre, y cayó en un combate que estuvo lo suficientemente parejo.
Tras pelear, Edul aseguró: "Quiero revancha con Edu Aguirre, con preparaciones físicas similares", dando a entender que él no había tenido el mismo tiempo previo, debido a sus compromisos laborales en la Copa del Mundo. Seguidamente, expresó que "las Malvinas siempre son argentinas" y le habló a Lionel Messi.
"Ojalá te puedas quedar", dijo el periodista en dirección al astro mundial que habría decidido poner fin a su participación en la Selección Argentina.
Así fue la pelea de Gastón Edul ante Edu Aguirre
Gastón Edul cayó ante Edu Aguirre en la Velada del Año 6
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario