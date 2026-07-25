A qué hora pelea Gastón Edul en la Velada del Año 6
El reconocido periodista deportivo argentino se sube este sábado al ring del Estadio La Cartuja para medirse ante el español Edu Aguirre.
La nueva edición de La Velada del Año 6, el megaevento de boxeo y entretenimiento organizado por Ibai Llanos, tendrá un atractivo especial para el público argentino. Entre los cuatro representantes nacionales que forman parte de la histórica cartelera en el Estadio La Cartuja de Sevilla, una de las presencias que mayor expectativa genera es la del periodista Gastón Edul.
El cronista, reconocido por su labor siguiendo el día a día de la Selección Argentina, cruzará los guantes frente al comunicador español Edu Aguirre, en uno de los combates más comentados de la previa.
A qué hora pelea Gastón Edul en La Velada del Año 6
La jornada comenzará a las 14:00 horas (hora de Argentina) y se extenderá por aproximadamente ocho horas, por lo que no está confirmado el horario exacto en que comenzará la pelea del periodista argentino.
Además de la pelea de Edul y el resto de los nueve combates programados —con figuras como Lit Killah, Gero Arias y Angie Velasco completando la delegación albiceleste—, el evento contará con shows musicales de primer nivel y se podrá sintonizar de manera totalmente gratuita a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en las plataformas digitales.
Uno por uno, todos los combates del evento:
- Marta Díaz vs. Tatiana Kaer.
- Plex vs. Fernanfloo.
- IlloJuan vs. TheGrefg.
- Samy Rivers vs. RoRo.
- Edu Aguirre vs. Gastón Edul.
- Lit Killah vs. Kidd Keo.
- Alondrissa vs. Angie Velasco.
- Gero Arias vs. Viruzz.
- Fabiana Sevillano vs. La Parce.
- Clerss vs. Natalia MX.
Datos clave de la pelea de Gastón Edul vs. Edu Aguirre en La Velada del Año 6
- Enfrentamiento: Edu Aguirre vs. Gastón Edul
- Sede: Estadio La Cartuja (Sevilla, España)
- Fecha: Sábado 25 de julio Horario (Arg):
- Desde las 14:00 h
- Dónde ver: Twitch, YouTube y TikTok oficial de Ibai Llanos
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