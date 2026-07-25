A qué hora pelea Gastón Edul en la Velada del Año 6

La nueva edición de La Velada del Año 6, el megaevento de boxeo y entretenimiento organizado por Ibai Llanos, tendrá un atractivo especial para el público argentino. Entre los cuatro representantes nacionales que forman parte de la histórica cartelera en el Estadio La Cartuja de Sevilla, una de las presencias que mayor expectativa genera es la del periodista Gastón Edul.