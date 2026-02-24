"Genialidad": la divertida reacción de Susana Giménez al ver que un fan se tatuó su cara
La diva de los teléfonos se llevó la sorpresa de su vida mientras disfrutaba de unos días de descanso en Madrid. Mirá el momento.
En medio de su descanso europeo, Susana Giménez vivió un momento surrealista al encontrarse con un seguidor que lleva su rostro tatuado en la pierna. "¡Es una genialidad!", exclamó la diva, entre risas y asombro, al descubrir que el tatuaje fue realizado en Argentina hace cinco años.
El encuentro, que quedó registrado en sus redes sociales, no terminó ahí: la conductora también fue agasajada con un plato decorativo pintado a mano, donde se la ve luciendo un icónico vestido rojo.
Tras el emotivo cruce con sus seguidores, la diva se refugió en la intimidad de su hotel y compartió una postal relajada desde el sofá. "En mi cuarto hablando por celular con mis amigos, los extraño", confesó con nostalgia.
La publicación se llenó rápidamente de preguntas sobre un evento clave: el cumpleaños número 99 de Mirtha Legrand, celebrado este lunes.
Sobre la gran gala de la "Chiqui", la propia cumpleañera fue quien terminó de confirmar que Susana no podría asistir. "Me llamó ayer, me hubiera gustado que esté", reveló Mirtha, dejando en claro que, a pesar de la distancia y el pesar de la conductora por perderse la histórica reunión, el cariño entre ambas sigue intacto.
El sentido mensaje de Mirtha Legrand tras el festejo de su cumpleaños número 99
Mirtha Legrand celebró sus 99 años de la mejor manera posible. La Chiqui es un ícono de la televisión argentina y su trabajo llegó a ocupar un lugar especial en varios de sus seguidores que aún la acompañan. Es por eso que, para esta edad especial, todos los que la rodean buscaron la manera de honrarla con los detalles más impecables.
Tras el festejo, la conductora publicó un mensaje en la red social X para agradecer el amor que recibió durante su aniversario: “Quiero agradecer a todos por sus saludos y a quien dedicó un ratito de su tiempo a cantarme el cumpleaños”, dijo. Luego agregó: “El cariño del público me sigue sorprendiendo como el primer día. Sigo muy emocionada y nunca se olviden: Les he dado mi vida”.
