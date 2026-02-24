"Genialidad": la divertida reacción de Susana Giménez al ver que un fan se tatuó su cara

El sentido mensaje de Mirtha Legrand tras el festejo de su cumpleaños número 99

Mirtha Legrand celebró sus 99 años de la mejor manera posible. La Chiqui es un ícono de la televisión argentina y su trabajo llegó a ocupar un lugar especial en varios de sus seguidores que aún la acompañan. Es por eso que, para esta edad especial, todos los que la rodean buscaron la manera de honrarla con los detalles más impecables.

Tras el festejo, la conductora publicó un mensaje en la red social X para agradecer el amor que recibió durante su aniversario: “Quiero agradecer a todos por sus saludos y a quien dedicó un ratito de su tiempo a cantarme el cumpleaños”, dijo. Luego agregó: “El cariño del público me sigue sorprendiendo como el primer día. Sigo muy emocionada y nunca se olviden: Les he dado mi vida”.

image