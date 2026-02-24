De Luis Miguel a Diego Maradona: los romances prohibidos de Yanina Zilly, nueva participante de Gran Hermano
La histórica vedette de los 90 ingresó este martes a la casa más famoso del país, y enseguida se revivieron recuerdos de su carrera mediática.
El ingreso de Yanina Zilli a Gran Hermano Generación Dorada este martes 24 de febrero de 2026, en una verdadera sorpresa para los seguidores del programa, no solo aporta la nostalgia de la década del 90, sino también el peso de un historial romántico que incluye a las figuras más grandes del planeta.
La actriz y vedette de Arequito vuelve al centro de la escena con el aura de quien supo conquistar a los hombres más deseados y polémicos de la historia contemporánea.
Entre sus anécdotas más impactantes, destaca su encuentro con Luis Miguel. En pleno auge del "Sol de México", Yanina fue invitada a un cóctel donde el cantante quedó deslumbrado.
"Cuando me vio, hizo reverencias a mi cuerpo", recordó la vedette. Aquella noche de pasión terminó en una confesión inesperada sobre el divo. "Fue un touch and go... era un amor de persona, pero no tenía calle y no era mi tipo", rememoró la propia actriz en una vieja entrevista, donde contó que después de compartir unos tragos, pasaron la noche juntos.
Sobre su encuentro con el exitoso cantante, sentenció: "Se notaba que no tenía calle, era muy para adentro, un amor de persona pero no era mi tipo”.
Su vínculo con Diego Maradona también dejó una huella profunda, incluso más allá de lo terrenal. Zilli relató que, días después de la muerte del "Diez" en 2020, tuvo un sueño premonitorio donde él le hablaba de sus dolores físicos y de lo mucho que extrañaba a su madre.
“Tuvo más que ver con algo emocional, de charla, de conexión, de contención. Yo tendría unos 30 años y él estaba en un momento intenso. Conversábamos mucho, me hablaba de sus hijas, me decía que las amaba, que Dalma lo tenía cortito. Lindos recuerdos. Me llamaba Guillermo Coppola y me decía que Diego quería hablar conmigo, que le hacía bien”, admitió Zilly sobre el "Diez".
Además de estos astros, la actriz confirmó el mito urbano sobre Martín Palermo. "Lo saqué escondido en el baúl de mi auto en Mar del Plata para evitar el escándalo con la prensa", relató.
Hoy, tras años dedicada a sus dos hijos y sus negocios, Yanina entra a la casa para demostrar que la mujer detrás de los grandes mitos sigue más vigente que nunca.
