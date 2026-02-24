De Luis Miguel a Diego Maradona: los romances prohibidos de Yanina Zilly, nueva participante de Gran Hermano

Su vínculo con Diego Maradona también dejó una huella profunda, incluso más allá de lo terrenal. Zilli relató que, días después de la muerte del "Diez" en 2020, tuvo un sueño premonitorio donde él le hablaba de sus dolores físicos y de lo mucho que extrañaba a su madre.

“Tuvo más que ver con algo emocional, de charla, de conexión, de contención. Yo tendría unos 30 años y él estaba en un momento intenso. Conversábamos mucho, me hablaba de sus hijas, me decía que las amaba, que Dalma lo tenía cortito. Lindos recuerdos. Me llamaba Guillermo Coppola y me decía que Diego quería hablar conmigo, que le hacía bien”, admitió Zilly sobre el "Diez".

Además de estos astros, la actriz confirmó el mito urbano sobre Martín Palermo. "Lo saqué escondido en el baúl de mi auto en Mar del Plata para evitar el escándalo con la prensa", relató.

Hoy, tras años dedicada a sus dos hijos y sus negocios, Yanina entra a la casa para demostrar que la mujer detrás de los grandes mitos sigue más vigente que nunca.