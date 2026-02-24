Quién es Franco Poggio, el novio de Lizardo Ponce que se suma a Gran Hermano Generación Dorada
El reconocido influencer decidió ingresar a la casa más famosa del mundo y promete dar de qué hablar.
La nueva edición de Gran Hermano Argentina ya está en marcha y, con el ingreso progresivo de los participantes, comenzaron a aparecer historias personales que prometen dar que hablar. Uno de los nombres que más llamó la atención en el debut fue el de Franco Poggio, quien se convirtió en uno de los nuevos jugadores de Gran Hermano Generación Dorada 2026.
Antes de entrar a la casa más famosa del país, Franco ya había tenido cierta exposición mediática gracias a su vínculo con el influencer Lizardo Ponce, relación que lo puso en el radar del ambiente artístico y digital. Con un perfil ligado a la moda y las redes sociales, el joven se desempeña como modelo y mantiene además una relación sentimental con Sofía Gonet, conocida popularmente como “La Reini”.
En una entrevista previa, Lizardo había destacado públicamente el rol que Franco ocupa en su vida, dejando en claro la cercanía entre ambos: "Es que es muy compañero, está presente en todo momento, me cuida y me acompaña mucho, y encontré en él también un refugio de entender que pase lo que pase, no es tan malo si está él conmigo, así que eso es lo que me hace muy feliz a mí". Ahora, con su ingreso al reality, Poggio buscará construir su propia identidad frente a las cámaras y demostrar quién es más allá de sus vínculos conocidos.
Así ingresó Franco Poggio a la casa de Gran Hermano Generación Dorada
