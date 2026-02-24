Quién es Franco Poggio, el novio de Lizardo Ponce que se suma a Gran Hermano Generación Dorada

En una entrevista previa, Lizardo había destacado públicamente el rol que Franco ocupa en su vida, dejando en claro la cercanía entre ambos: "Es que es muy compañero, está presente en todo momento, me cuida y me acompaña mucho, y encontré en él también un refugio de entender que pase lo que pase, no es tan malo si está él conmigo, así que eso es lo que me hace muy feliz a mí". Ahora, con su ingreso al reality, Poggio buscará construir su propia identidad frente a las cámaras y demostrar quién es más allá de sus vínculos conocidos.