El deseo de Mirtha Legrand en su cumpleaños número 99: "Quiero ser centenaria"

Como siempre, se mostró muy sonriente y elegante. Está previsto que, luego de la cena y antes del postre y la torta, tenga un segundo cambio de vestuario.

La decoración y la organización de la velada estuvo a cargo de Ramiro Arzuaga, quien ya había orquestado cumpleaños anteriores. En esta ocasión, las flores, los manteles, los floreros y los centros de mesa se eligieron dentro de esta paleta de colores, mientras que el concepto general giró en torno a la idea de “la leyenda viva”.

El prestigioso decorador contó cuál fue el único requisito que Mirtha les puso a sus 60 invitados. “Nos hizo poner en la invitación que no quiere recibir regalos”, indicó.

Mirtha Legrand cumpleaños



“Pero obviamente todo el mundo le lleva”, aseguró Ramiro para dejar en claro que nadie se queda sin darle un obsequio a la diva.

Según detalló, entre los regalos más destacados se encuentran las flores, los bombones, anillos, pañuelos y perfumes. “Son todas las cosas que le gustan a ella”, comentó Arzuaga.

Por otro lado, el organizador dijo que el jardín de Tinayre fue uno de los sectores elegidos para el cumpleaños. “Es muy lindo, lo venimos preparando hace bastante tiempo. Vamos a poner carpa porque está pronosticado lluvia”, detalló.

Arzuaga también reveló que en todos los festejos que organizó para Mirtha siempre basa su decoración en un concepto diferente. Para esta ocasión eligió una frase icónica de La Chiqui: “Porque yo soy una leyenda, y la leyenda continúa”.

Uno de los aspectos que se mantuvo en secreto hasta última hora fue el menú, el cual apostó por la simpleza y la elegancia: una burrata con tomates cherry como entrada; luego, la opción entre ñoquis de sémola o salmón con salsa teriyaki como segundo plato; y, para el cierre, frutas asadas con helado de crema americana. Por otro lado, la música en vivo estuvo a cargo de Jairo, algo que había confirmado el propio Arzuaga.