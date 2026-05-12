Georgina Barbarossa se quebró al hablar de los recortes a la educación pública: "Estoy indignada"

Además, remarcó las dificultades económicas de muchas familias para acceder a instituciones privadas y defendió el valor de la educación pública. “¿Saben la cantidad de gente de todo el país que no puede pagar la educación privada? Toda la vida nos hemos destacado en el mundo por la universidad y la educación”, sostuvo.

Conmovida hasta las lágrimas, la conductora también dejó un mensaje dirigido al Ejecutivo nacional. “Me da mucha tristeza lo que está pasando, amo mi país. Le pido al Gobierno un poco de sensibilidad porque no podemos tener las universidades así”, manifestó. Finalmente, cerró con una frase contundente: “Estoy enojada y me indigna”.