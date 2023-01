Cómo era el Renault Twingo, el auto que menciona Shakira

La cantante colombiana Shakira formó parte de la Session #53 de Bizarrap con una letra que hace clara alusión a su ex pareja, el ex futbolistas Gerard Piqué. En uno de los versos hizo alusión despectiva al Renault Twingo, uno de los autos más populares de la década del '90. Muchos centennials no lo conocían y se volvió tendencia.