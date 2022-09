Gerardo Romano le dio un beso a Flor de la V para recrear la escena por la que fue acusado de abuso

GERARDO ROMANO se DEFIENDE en vivo

Con este panorama, Romano utilizó a Flor de La V y explicó su versión de los hechos: "La tomé así (con las manos de la cabeza) contra la pared", comenzó a explicar. Mientras sucedia esto la conductora agregó: "Cuidado Gerard que sos mi fantasía desde que era chiquita. ¡Hacé tranquilo!".

Qué dijo Gerardo Romano sobre la acusación por violencia de género

“Dijo que había una especie de hostigamiento de mi parte y que la corría por los pasillos. Te quiero decir que me hice actor porque soy tímido. Soy retraído. Además, me pesa decirlo, fui un tipo como muy seductor, con mucha prensa. Me decían que era un sex symbol, cosas por el estilo. Nunca perseguí a nadie por ningún pasillo por múltiples razones, por personalidad y por cómo me iba. Me han perseguido, sí”, argumentó.