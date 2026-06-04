Galaxias Creativas presentó sus propuestas para vacaciones de invierno con música, emoción y diversión

Con dirección general de Chacho Garabal y dirección musical de Carlos Gianni, el espectáculo cuenta con las actuaciones de Osqui Guzmán, Flavia Pereda, Julián Pucheta, Federico Dryzun, Lucía López Curcio, Irupe Cruz y Hernán Cáceres.

La propuesta busca algo más que entretener: invita a recuperar la capacidad de asombro y a recordar que jugar también es una forma de entender el mundo.

Vivitos y Coleando 2

Manuelita vuelve a caminar por los escenarios

Otra de las grandes apuestas llegará el 27 de junio al Teatro Regio con "Manuelita, el musical", una versión original escrita y dirigida por Chacho Garabal que reinterpreta el inolvidable personaje creado por María Elena Walsh.

Con música original de Lolo Micucci y el apoyo de la Fundación María Elena Walsh-Sara Facio, la obra propone una mirada contemporánea sobre uno de los íconos más queridos de la cultura argentina.

La protagonista será Loli Basualdo, seleccionada entre más de 500 artistas que participaron de las audiciones abiertas realizadas para el proyecto. Junto a un destacado elenco, dará vida a una historia que promete emocionar a quienes crecieron escuchando las canciones de María Elena Walsh y presentar ese universo a las nuevas generaciones.

Manuelita el musical

El regreso de los mágicos Cuentopos de Gulubú

A partir del 21 de junio, el Teatro Regina abrirá sus puertas a "Cuentopos de Gulubú", una de las producciones más premiadas y celebradas de Galaxias Creativas.

Después de una exitosa temporada en el Complejo Teatral de Buenos Aires, el espectáculo regresa con una propuesta que mezcla humor, poesía, música y fantasía.

En el bosque de Gulubú viven personajes inolvidables como Murrún, la Princesa Sukimuki, Don Fresquete, la tortuga Papalina, Martín Pescador y Pirulín, entre muchos otros. Todos ellos cobran vida en una puesta visualmente impactante que invita a sumergirse en el universo creativo de María Elena Walsh.

La obra acumula nominaciones a los premios ACE y Hugo, además de haber obtenido tres galardones ATINA, consolidándose como una de las producciones infantiles más destacadas de los últimos años.

Cuentos de Gulubu

Una gira para seguir soñando

La programación continuará durante las vacaciones con una extensa gira por distintos escenarios del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Entre las propuestas se destacan "Cuentos y Canciones de María Elena Walsh", un musical homenaje que lleva más de cinco años emocionando al público y "Caperucita Roja, una aventura sin miedo". Ambos espectáculos estarán de gira por AMBA a partir del 21 de julio,

En el caso del espectáculo dedicado a María Elena Walsh, los espectadores acompañarán a los Jardinteros —una mezcla de cuenteros y jardineros— en la búsqueda del Gran Libro de los Cuentopos de Gulubú. Durante la aventura aparecerán personajes emblemáticos como la Reina Batata, Doña Disparate, Manuelita, el Mono Liso y muchas otras figuras que forman parte del imaginario colectivo argentino.

Cuentos y Canciones de Maria Elena Walsh

Si hablamos de "Caperucita Roja, una aventura sin miedo", trae una versión moderna de uno de los cuentos más populares de todos los tiempos.

La obra propone una mirada actual sobre el clásico personaje, destacando valores como la valentía, la confianza en uno mismo y la importancia de enfrentar los desafíos sin perder la capacidad de imaginar. Con música, humor y una puesta dinámica pensada para toda la familia, el espectáculo busca acercar a los más chicos una historia que ha atravesado generaciones, pero desde una perspectiva contemporánea.

El elenco está integrado por Daniela Rubiatti, Alejandro Justiniano, Maite Valdes, Santiago Leguizamo y Zoe Gómez Lanza.

Caperucita Roja

La programación de Galaxias Creativas también incluirá una propuesta pensada para los amantes de la música y la animación. El próximo 24 de julio, el Teatro Auditorio de Belgrano será escenario de "El Viaje Sinfónico", el exitoso homenaje musical al universo de Studio Ghibli que suma una nueva función para seguir cautivando a grandes y chicos.

Más que un concierto, se trata de una experiencia inmersiva que invita a recorrer algunas de las obras más emblemáticas del estudio de animación japonés creado por Hayao Miyazaki. A través de una interpretación sinfónica en vivo, el público podrá reencontrarse con las melodías inolvidables compuestas por Joe Hisaishi, responsable de gran parte de la identidad musical de películas que marcaron a generaciones enteras.

Con una puesta especialmente diseñada para acompañar cada momento, el espectáculo propone un viaje cargado de emoción, aventura y nostalgia, capaz de transportar a los espectadores a esos mundos fantásticos donde todo parece posible.

El viaje sinfónico

Galaxias Creativas tiene como premisa ofrecer contenidos que entretienen, emocionan y dejan mensajes positivos, convirtiéndose en una opción ideal para disfrutar durante el receso invernal y convertirse en una oportunidad para compartir historias, crear recuerdos y descubrir que, a veces, volver a ser niños durante un rato es el mejor plan para toda la familia.