MinutoUno

Martín Fierro de Portales Web: uno por uno, todos los ganadores de la gran noche

Espectáculos

La gran noche del periodismo digital que entrega los galardones que eligen los asociados de APTRA se llevó a cabo en el Goldencenter de Parque Norte.

Premios Martín Fierro.

Premios Martín Fierro.

El periodismo digital argentino vivió su gran noche este jueves 4 de junio con la segunda edición de los Premios Martín Fierro de Portales Web. La prestigiosa gala tuvo como objetivo galardonar a las mejores producciones, plataformas y coberturas del ecosistema online correspondientes al año 2025.

En esta nueva entrega, minutouno.com pisó fuerte como uno de los principales nominados en la codiciada terna de "Mejor portal de información general", una distinción que finalmente no llegó, pero que cabe destacar que llegaba en el marco de las celebraciones por sus dos décadas de trayectoria en el sector.

martin fierro

Uno por uno, todos los ganadores de los Martín Fierro de Portales Web

Periodista 2025

  • Hernan De Goni — El Cronista
  • Jorge Fontevecchia — Perfil
  • Victoria Liendo — Seúl
  • Luis Novaresio — Infobae (Ganador)

Segmento para TV con firma digital

  • Diego Sehinkman — TN
  • Gustavo Sylvestre — C5N (Ganador)
  • Rolando Barbano — A24
  • Marcelo Longobardi — Perfil

Sitio / contenido deportivo

  • Olé
  • ESPN
  • Todo Fútbol
  • El Gráfico
  • TyC Sports (Ganador)
  • Solo Ascenso

Columnista de policiales

  • Federico Fahsbender — Infobae
  • Gustavo Carabajal — La Nacion
  • Ricardo Canaletti — TN (Ganador)
  • Mauro Szeta — Vía Szeta

Columnista político

  • Facundo Chaves — Infobae
  • Adrián Ventura — TN
  • Mariano Roa — Clarín
  • Luis Majul — El Observador (Ganador)
  • Joaquín Morales Solá — La Nacion
  • Javier Fuego Simondet — La Nacion

Periodista de sitio del interior

  • Sebastián Dumont — La Prensa
  • Juan Pablo Gorbal — La Nueva (Ganador)
  • Sebastian Galligo — Ahora

Columnista económico

  • Sebastián Catalano — Infobae
  • Liliana Franco — Ámbito (Ganador)
  • Javier Manuel Compte — El Cronista
  • Ezequiel Bustos — Clarín
  • Guillermo Laborda — El Cronista (Ganador)
  • Carlos Burgueño — Perfil

Diseño integral

  • Página 12
  • Clarín
  • Cenital
  • Infobae
  • Ahora (Ganador)

Aviso publicitario para portales web

  • Se quedan con mucho de Nutrilon (Danone) (Ganador)
  • Sabés que estamos (Juana) de YPF
  • Algo que sí llega de Mercado Libre

Columnista de opinión

  • Mónica Gutiérrez — Infobae
  • Jonatan Viale — TN (Ganador)
  • Daniel Bilotta — La Nacion (Ganador)
  • Sergio Berensztein — La Nación

Innovación en medios digitales

  • El Cronista
  • Clarín
  • News Digitales (Ganador)
  • Crónica
  • Olé

Nota de actualidad

  • Miguel Wiñazki — Clarín
  • Nelson Castro — Perfil (Ganador)
  • Stella Garnica — A24
  • Pablo Sirvén — La Nacion
  • Gustavo Noriega — El Observador

Crónica urbana

  • Facundo Pedrini — Panama Revista
  • Andrés Klipphan — Infobae
  • Cristian Alarcón — Revista Anfibia
  • Martin Ciccioli — TN (Ganador)
  • Gonzalo Rodriguez — A24

Analista político

  • Ernesto Tenembaum — Infobae
  • Romina Manguel — El Observador
  • Mariana Verón — Infobae
  • Eduardo Van der Kooy — Clarín
  • Eduardo Aliverti — Página 12 (Ganador)

Documental

  • Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria — Infobae (Ganador)
  • Paralelo 46: la flota depredadora — Clarín
  • Dólar: un amor argentino — El Cronista
  • Subrogación de vientres — Filo News

Crónica periodística

  • Osvaldo Bazán — Seúl
  • Facundo Pastor — A24 (Ganador)
  • Ricardo Ragendorfer — Tiempo Argentino

Columnista destacado en portal web

  • Alejandro Borensztein — Clarín (Ganador)
  • Jaime Durán Barba — Perfil
  • Felipe Pigna — Clarín
  • Florencia Monfort — Página 12

Sitio / contenido de espectáculos

  • Primiciasya — A24
  • Pronto
  • Teleshow — Infobae
  • Paparazzi (Ganador)
  • Chisme
  • Vision Show

Entrevista o reportaje

  • María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras — Infobae (Ganador)
  • Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri — TN
  • Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno — News Digitales
  • Luli Fernández entrevista a Teresa Calandra — Infobae
  • Mariana Arias entrevista a Cris Morena — La Nacion

Magazine

  • Big Bang News
  • Filo News
  • Bardeo News (Ganador)

Editor periodístico

  • Valeria Cavallo — Infobae
  • Ricardo Roa — Clarín (Ganador)
  • Juan Abraham — Revista Gente
  • Javier Petersen — El Cronista
  • Jose Del Rio — La Nacion
  • Estefania Pozzo — Buenos Aires Herald

Sitio del interior

  • El Marplatense (Ganador)
  • Mejor Informado
  • Cadena 3
  • La Nueva
  • La Gaceta

Investigación periodística

  • Mariel Fitz Patrick — Infobae
  • Hugo Alconada Mon — La Nacion (Ganador)
  • Nicolás Wiñazki — Clarín
  • Roberto Navarro — El Destape
  • Francisco Olivera — La Nacion
  • Bruno Yacono — TN

Columnista de ciencia / salud / vida sana

  • Dr. Enrique De Rosa Alabaster — Infobae
  • Norberto Abdala — Clarín
  • Dr. Daniel López Rosetti — Infobae (Ganador)
  • Juli Puente — Infobae
  • Maritchu Seitun — La Nacion

Editorialista

  • Luis Majul — La Nacion
  • Carlos Pagni — La Nacion (Ganador)
  • Roberto Navarro — El Destape
  • Ricardo Roa — Clarín

Contenido periodístico sobre gaming

  • Malditos Nerds — Infobae (Ganador)
  • La Nacion
  • TN
  • Pressover News

Sitio político

  • La Política Online (Ganador)
  • El Destape
  • Realpolitik
  • La Tecla
  • El Parlamentario

Sitio de investigación

  • DIB (Ganador)
  • El Archivo
  • La Política Online
  • Cenital

Columnista de espectáculos

  • Andrea Taboada — Infobae/Teleshow
  • Agustín Rey — News Digitales
  • Leonardo Ibáñez — Revista Gente
  • Pablo O. Scholz — Clarín (Ganador)
  • Juan Pablo Godino — A24

Sitio de información general

  • Minuto Uno
  • Agencia Nova
  • Rosario Nuestro (Ganador)
  • Mitelefe

Sitio político

  • La Política Online (Ganador)
  • El Destape
  • Realpolitik
  • La Tecla
  • El Parlamentario

Columnista deportivo

  • Gustavo Grabia — Infobae
  • Roman Iucht — La Nacion
  • Daniel Avellaneda — Clarín (Ganador)
  • Cholo Sottile — Infobae y ESPN

Periodista de judiciales

  • Silvana Boschi — Infobae
  • Nicolás Pizzi — La Nacion
  • Hernán Capiello — La Nacion
  • Irina Hauser — Página 12
  • Lucía Salinas — Clarín
  • Alejandra Lazo — Revista Quorum

Sitio de noticias argentino

  • Infobae
  • La Nacion
  • Clarín
  • El Cronista
  • TN
  • Mitelefe
  • A24

Quiénes serán los premiados por APTRA

Según detallaron desde la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA), la premiación contará con un total de 33 categorías. Los ganadores de cada terna se definirán estrictamente mediante el voto de los miembros de la entidad, reconociendo el abanico técnico y creativo de la industria a través de distinciones que abarcan:

  • Sitios de noticias e información general.

  • Columnistas destacados de plataformas nativas digitales.

  • Documentales diseñados exclusivamente para la web.

  • Avisos y campañas publicitarias online.

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas