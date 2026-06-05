Martín Fierro de Portales Web: uno por uno, todos los ganadores de la gran noche
La gran noche del periodismo digital que entrega los galardones que eligen los asociados de APTRA se llevó a cabo en el Goldencenter de Parque Norte.
El periodismo digital argentino vivió su gran noche este jueves 4 de junio con la segunda edición de los Premios Martín Fierro de Portales Web. La prestigiosa gala tuvo como objetivo galardonar a las mejores producciones, plataformas y coberturas del ecosistema online correspondientes al año 2025.
En esta nueva entrega, minutouno.com pisó fuerte como uno de los principales nominados en la codiciada terna de "Mejor portal de información general", una distinción que finalmente no llegó, pero que cabe destacar que llegaba en el marco de las celebraciones por sus dos décadas de trayectoria en el sector.
Uno por uno, todos los ganadores de los Martín Fierro de Portales Web
Periodista 2025
- Hernan De Goni — El Cronista
- Jorge Fontevecchia — Perfil
- Victoria Liendo — Seúl
- Luis Novaresio — Infobae (Ganador)
Segmento para TV con firma digital
- Diego Sehinkman — TN
- Gustavo Sylvestre — C5N (Ganador)
- Rolando Barbano — A24
- Marcelo Longobardi — Perfil
Sitio / contenido deportivo
- Olé
- ESPN
- Todo Fútbol
- El Gráfico
- TyC Sports (Ganador)
- Solo Ascenso
Columnista de policiales
- Federico Fahsbender — Infobae
- Gustavo Carabajal — La Nacion
- Ricardo Canaletti — TN (Ganador)
- Mauro Szeta — Vía Szeta
Columnista político
- Facundo Chaves — Infobae
- Adrián Ventura — TN
- Mariano Roa — Clarín
- Luis Majul — El Observador (Ganador)
- Joaquín Morales Solá — La Nacion
- Javier Fuego Simondet — La Nacion
Periodista de sitio del interior
- Sebastián Dumont — La Prensa
- Juan Pablo Gorbal — La Nueva (Ganador)
- Sebastian Galligo — Ahora
Columnista económico
- Sebastián Catalano — Infobae
- Liliana Franco — Ámbito (Ganador)
- Javier Manuel Compte — El Cronista
- Ezequiel Bustos — Clarín
- Guillermo Laborda — El Cronista (Ganador)
- Carlos Burgueño — Perfil
Diseño integral
- Página 12
- Clarín
- Cenital
- Infobae
- Ahora (Ganador)
Aviso publicitario para portales web
- Se quedan con mucho de Nutrilon (Danone) (Ganador)
- Sabés que estamos (Juana) de YPF
- Algo que sí llega de Mercado Libre
Columnista de opinión
- Mónica Gutiérrez — Infobae
- Jonatan Viale — TN (Ganador)
- Daniel Bilotta — La Nacion (Ganador)
- Sergio Berensztein — La Nación
Innovación en medios digitales
- El Cronista
- Clarín
- News Digitales (Ganador)
- Crónica
- Olé
Nota de actualidad
- Miguel Wiñazki — Clarín
- Nelson Castro — Perfil (Ganador)
- Stella Garnica — A24
- Pablo Sirvén — La Nacion
- Gustavo Noriega — El Observador
Crónica urbana
- Facundo Pedrini — Panama Revista
- Andrés Klipphan — Infobae
- Cristian Alarcón — Revista Anfibia
- Martin Ciccioli — TN (Ganador)
- Gonzalo Rodriguez — A24
Analista político
- Ernesto Tenembaum — Infobae
- Romina Manguel — El Observador
- Mariana Verón — Infobae
- Eduardo Van der Kooy — Clarín
- Eduardo Aliverti — Página 12 (Ganador)
Documental
- Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria — Infobae (Ganador)
- Paralelo 46: la flota depredadora — Clarín
- Dólar: un amor argentino — El Cronista
- Subrogación de vientres — Filo News
Crónica periodística
- Osvaldo Bazán — Seúl
- Facundo Pastor — A24 (Ganador)
- Ricardo Ragendorfer — Tiempo Argentino
Columnista destacado en portal web
- Alejandro Borensztein — Clarín (Ganador)
- Jaime Durán Barba — Perfil
- Felipe Pigna — Clarín
- Florencia Monfort — Página 12
Sitio / contenido de espectáculos
- Primiciasya — A24
- Pronto
- Teleshow — Infobae
- Paparazzi (Ganador)
- Chisme
- Vision Show
Entrevista o reportaje
- María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras — Infobae (Ganador)
- Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri — TN
- Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno — News Digitales
- Luli Fernández entrevista a Teresa Calandra — Infobae
- Mariana Arias entrevista a Cris Morena — La Nacion
Magazine
- Big Bang News
- Filo News
- Bardeo News (Ganador)
Editor periodístico
- Valeria Cavallo — Infobae
- Ricardo Roa — Clarín (Ganador)
- Juan Abraham — Revista Gente
- Javier Petersen — El Cronista
- Jose Del Rio — La Nacion
- Estefania Pozzo — Buenos Aires Herald
Sitio del interior
- El Marplatense (Ganador)
- Mejor Informado
- Cadena 3
- La Nueva
- La Gaceta
Investigación periodística
- Mariel Fitz Patrick — Infobae
- Hugo Alconada Mon — La Nacion (Ganador)
- Nicolás Wiñazki — Clarín
- Roberto Navarro — El Destape
- Francisco Olivera — La Nacion
- Bruno Yacono — TN
Columnista de ciencia / salud / vida sana
- Dr. Enrique De Rosa Alabaster — Infobae
- Norberto Abdala — Clarín
- Dr. Daniel López Rosetti — Infobae (Ganador)
- Juli Puente — Infobae
- Maritchu Seitun — La Nacion
Editorialista
- Luis Majul — La Nacion
- Carlos Pagni — La Nacion (Ganador)
- Roberto Navarro — El Destape
- Ricardo Roa — Clarín
Contenido periodístico sobre gaming
- Malditos Nerds — Infobae (Ganador)
- La Nacion
- TN
- Pressover News
Sitio político
- La Política Online (Ganador)
- El Destape
- Realpolitik
- La Tecla
- El Parlamentario
Sitio de investigación
- DIB (Ganador)
- El Archivo
- La Política Online
- Cenital
Columnista de espectáculos
- Andrea Taboada — Infobae/Teleshow
- Agustín Rey — News Digitales
- Leonardo Ibáñez — Revista Gente
- Pablo O. Scholz — Clarín (Ganador)
- Juan Pablo Godino — A24
Sitio de información general
- Minuto Uno
- Agencia Nova
- Rosario Nuestro (Ganador)
- Mitelefe
Sitio político
- La Política Online (Ganador)
- El Destape
- Realpolitik
- La Tecla
- El Parlamentario
Columnista deportivo
- Gustavo Grabia — Infobae
- Roman Iucht — La Nacion
- Daniel Avellaneda — Clarín (Ganador)
- Cholo Sottile — Infobae y ESPN
Periodista de judiciales
- Silvana Boschi — Infobae
- Nicolás Pizzi — La Nacion
- Hernán Capiello — La Nacion
- Irina Hauser — Página 12
- Lucía Salinas — Clarín
- Alejandra Lazo — Revista Quorum
Sitio de noticias argentino
- Infobae
- La Nacion
- Clarín
- El Cronista
- TN
- Mitelefe
- A24
Quiénes serán los premiados por APTRA
Según detallaron desde la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA), la premiación contará con un total de 33 categorías. Los ganadores de cada terna se definirán estrictamente mediante el voto de los miembros de la entidad, reconociendo el abanico técnico y creativo de la industria a través de distinciones que abarcan:
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Sitios de noticias e información general.
Columnistas destacados de plataformas nativas digitales.
Documentales diseñados exclusivamente para la web.
Avisos y campañas publicitarias online.
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