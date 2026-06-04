Ivana Figueiras fue denunciada por la pareja actual de su ex: los detalles del escándalo

La modelo también señaló que el conflicto no sería reciente y que, de acuerdo con su versión, existirían antecedentes que se remontan a varios años atrás. Sin mencionar detalles específicos sobre cada episodio, aseguró que se sintió afectada por situaciones de maltrato y por comentarios que considera ofensivos hacia su persona y su familia.

“Hubo violencia, insultos, maltrato y no se puede seguir destrozando a una familia. Me da muchísima pena esto que está pasando”, expresó durante la misma entrevista. Además, indicó que intentó resolver las diferencias mediante el diálogo antes de recurrir a la vía judicial, aunque sostuvo que esos intentos no tuvieron resultados positivos.

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Otro de los puntos que remarcó fue la convivencia cotidiana con la hija que Guarracino tiene en común con Figueiras. Pietra explicó que la niña comparte gran parte de su tiempo con ella y con su propia hija, dentro de una dinámica familiar ensamblada que, según describió, funciona de manera armoniosa. Precisamente por esa razón aseguró sentirse especialmente preocupada por el impacto que el conflicto pueda tener sobre las menores.

La denunciante también afirmó que habría sido víctima de versiones falsas y comentarios que afectaron su imagen personal. “Se está hablando de mi persona, se está difamando, diciendo cosas de mí que no son ciertas. También se estaban metiendo con mi hija y yo como madre eso no lo puedo permitir", señaló. Por el momento, no trascendió una respuesta pública de Figueiras respecto de las acusaciones.