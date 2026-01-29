Gerente de Canal 9 rompió el silencio sobre el supuesto nuevo programa de Susana Roccasalvo: qué dijo

En cambio, "el programa de Flor está en revisión", señaló Etchegoyen citando a sus fuentes dentro de Canal 9 independientemente de lo que afirme de manera oficial el Gerente de Programación.

"Puede que el canal ponga a Roccasalvo desde marzo, a la tarde, diario, entre Flor y Carmen. Que acorten el programa de Carmen y Flor y ahí entre Roccasalvo, puede que pase eso, hay grandes posibilidades", señaló el periodista.

Como "no está descartada la posiblidad de levantar el programa de Flor y sumar el programa de Roccasalvo", o al menos de hacer retoques a los horarios de la grilla, la danza de las sillas seguirá a lo largo de febrero.