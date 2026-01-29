Gerente de Canal 9 rompió el silencio sobre el supuesto nuevo programa de Susana Roccasalvo: qué dijo
Desde la Gerencia de Canal 9 no negaron las negociaciones, pero hay tiempo todavía para que repunte el rating de "Los profesionales de siempre".
Susana Roccasalvo podría sumar un nuevo programa en la pantalla de Canal 9, que sería "de cocina y de información del espectáculo", según el periodista Juan Etchegoyen. Pero el proyecto estaría supeditado al rating de Flor de la V, que está en la cuerda floja.
Diego Toni, gerente de Programación de Canal 9, le aseguró la semana pasada a Etchegoyen que "efectivamente, lo están evaluando y hay una idea del canal de tener a Susana Roccasalvo en formato diario", pero el miércoles se mostró más cauto.
"No vamos a tener avances hasta marzo, ella hasta febrero está grabando MasterChef. Después de ello veremos si avanzamos", contestó esta semana el Gerente de Programación de Canal 9 ante la pregunta de Etchegoyen, que insistió con sus fuentes extraoficiales.
"Hay una gran posibilidad de que si el programa de Flor de la V, 'Los profesionales de siempre', no crece y mejora en el número, es quizás acortar el programa de Flor de la V o sacarlo para que entre Susana Rocasalvo con este programa de cocina y de espectáculos", señaló en referencia a las fuentes que "dicen que el rating del programa de Flor está flojo".
"Carmen se queda sí o sí, el canal quiere tenerla", agregó el periodista en referencia a Carmen Barbieri, quien "tiene un rating que no termina de convencer, pero tampoco es desastroso y no peligraría la continuidad".
En cambio, "el programa de Flor está en revisión", señaló Etchegoyen citando a sus fuentes dentro de Canal 9 independientemente de lo que afirme de manera oficial el Gerente de Programación.
"Puede que el canal ponga a Roccasalvo desde marzo, a la tarde, diario, entre Flor y Carmen. Que acorten el programa de Carmen y Flor y ahí entre Roccasalvo, puede que pase eso, hay grandes posibilidades", señaló el periodista.
Como "no está descartada la posiblidad de levantar el programa de Flor y sumar el programa de Roccasalvo", o al menos de hacer retoques a los horarios de la grilla, la danza de las sillas seguirá a lo largo de febrero.
